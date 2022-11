Torspektakel am Mühlenweg

In der Halbzeit nahm man sich vor, die einfachen Ballverluste abzustellen und selbst weiter mutig nach vorne zu spielen. Dieses Vorhaben wurde schnell belohnt, denn Steffen Pfeifer erzielte nach schönem Zuspiel von Bonavia das 3:2 (50.). Fünf Minuten darauf wurde er im Strafraum unnötig von den Beinen geholt, trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte souverän zum 4:2. Leider war das noch nicht die Vorentscheidung, denn die Sportfreunde kamen durch Buchmüller wenig später wieder auf 4:3 heran. In der 73. Spielminute veredelte Schmid einen schönen Spielzug mit dem 5:3. Weitere mitunter hochkarätige Chancen wurden in der Folge teils leichtfertig vergeben. Durch eigene Fehler brachte man den FVF wieder ins Spiel, was auch das 5:4 durch Meyer zur Folge hatte (80.). Nun hieß es in der Schlussphase nochmal zittern, doch es brannte nichts mehr an im eigenen Sechzehner, wodurch der nächste immens wichtige Dreier eingetütet werden konnte.