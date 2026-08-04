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Ligabericht
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Torschützen im Überblick: Wer traf am 1. Spieltag der VL-Süd?
Welche Spieler der VL-Süd durften sich am 1. Spieltag in der Torschützenliste eintragen? Hier gibt es den Überblick.
von Isaija Zecevic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Der Ball lag am 1. Spieltag oft im Netz. Insgesamt 31 mal in sieben Spielen. Es fielen durchschnittlich also ca. 4,42 Tore pro Spiel. – Foto: Thies Meyer
Der Ball lag am 1. Spieltag der Verbandsliga Süd gleich mehrfach im Netz. Besonders der FC Ahrensburg und der TSV Trittau sorgten mit ihren Offensivleistungen für viele Treffer. Ahrensburg gewann mit 5:0 gegen den SSV Güster, Trittau setzte sich mit 5:2 gegen den MTV Ahrensbök durch.
Die erste Tabellenführung in der Torschützenliste teilen sich aktuell zwei Spieler: Alexander Lage vom Ratzeburger SV und Leon Raschka vom TSV Trittau. Beide trafen am Auftaktwochenende doppelt.
Ebenfalls mit zwei Treffern starteten Valentin Zalli und Bennet Gollin vom FC Ahrensburg erfolgreich in die neue Saison. Auch weitere Spieler konnten sich direkt am ersten Spieltag in die Torjägerliste eintragen.
Die Torschützen des 1. Spieltags im Überblick:
2 Tore:
Alexander Lage (Ratzeburger SV)
Leon Raschka (TSV Trittau)
Valentin Zalli (FC Ahrensburg)
Bennet Gollin (FC Ahrensburg)
1 Tor:
Til Weidemann (SV Hamberge)
Julius Stille (MTV Ahrensbök)
Mika Neumann (SG Reinfeld/Kronsforde II)
Niklas Racko (SG Reinfeld/Kronsforde II)
Luis Henri Mickeleit (SG Reinfeld/Kronsforde II)
Felix Schulz (SG Reinfeld/Kronsforde II)
Cedric Wilken (TSV Pansdorf II)
Niklas Simon (TSV Pansdorf II)
Raymond Kastrati-Rrahmani (FC Ahrensburg)
Ben Bülow (SV Hamberge)
Luca Claus Kähler (SV Hamberge)
Felix Schmiedeberg (SV Hamberge)
Alik Himmelspach (SV Eichede II)
Jannik Gerlach (MTV Ahrensbök)
Lennox Max Lemke (SIG Elmenhorst)
Jan Merhof (Büchen-Siebeneichener SV)
Tjorben Gaworski (Büchen-Siebeneichener SV)
Christian Märkert (Büchen-Siebeneichener SV)
Lennard Bahn (TSV Trittau)
Kevin Linne (TSV Trittau)
Alaa Nader (TSV Trittau)
Luka Zehe (SV Eichede II)
Lennard Maschmann (SV Eichede II)
Malte Kentzler (SV Eichede II)
Nach dem ersten Spieltag ist natürlich noch alles offen, doch die ersten Torjäger haben bereits ein Zeichen gesetzt. Besonders die Offensivabteilungen von Ahrensburg und Trittau präsentierten sich direkt in Torlaune. Die nächsten Spieltage werden zeigen, wer sich dauerhaft in der Spitzengruppe der Torjägerliste festsetzen kann.