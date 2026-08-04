Torschützen im Überblick: Wer traf am 1. Spieltag der VL-Süd?

Der Ball lag am 1. Spieltag oft im Netz. Insgesamt 31 mal in sieben Spielen. Es fielen durchschnittlich also ca. 4,42 Tore pro Spiel. – Foto: Thies Meyer

Der Ball lag am 1. Spieltag der Verbandsliga Süd gleich mehrfach im Netz. Besonders der FC Ahrensburg und der TSV Trittau sorgten mit ihren Offensivleistungen für viele Treffer. Ahrensburg gewann mit 5:0 gegen den SSV Güster, Trittau setzte sich mit 5:2 gegen den MTV Ahrensbök durch.

Die erste Tabellenführung in der Torschützenliste teilen sich aktuell zwei Spieler: Alexander Lage vom Ratzeburger SV und Leon Raschka vom TSV Trittau. Beide trafen am Auftaktwochenende doppelt.