Torschütze muss verletzt raus – SC St. Tönis deklassiert KFC Uerdingen

Damit war in der Tat, nämlich dass das A-Junioren-Derby in der Niederrheinliga zwischen dem SC St. Tönis und dem KFC Uerdingen so eine glatte Sache wird, nicht zu rechnen. Glatte Sache deshalb, weil die St. Töniser beim Abpfiff des Schiedsrichters Yahya Meziane klar mit 5:0 (1:0) die Nase vorn hatten. Gleichzeitig nahmen sie Revanche für die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel. Trotzdem ist der SC weiter acht Zähler schwach, um die Relegation doch noch zu vermeiden. Aber in der Verfassung der letzten Wochen ist dem Team um Kapitän Phil Wanninger noch einiges zuzutrauen, zumal noch sieben Spiele zu absolvieren sind.
SC-Trainer Jonas Schüler meinte nach der Begegnung: „Wir haben das Spiel von Anfang bis Ende dominiert und viele Chancen rausgespielt. Allerdings haben wir uns in der ersten Halbzeit, wo es schon 3:0 hätte stehen müssen, dafür noch nicht belohnt. Im zweiten Abschnitt haben wir nahtlos so weiter gemacht und dann auch die Tore gemacht.“
Der KFC, der Trainer Yannik Nawrocki in der Vorwoche von seinen Aufgaben entbunden hatte, wird in der Verfassung neben dem schon abgeschlagenen FSV Duisburg es ganz schwer haben, die Klasse zu halten. Die besten Möglichkeiten des Aufsteigers hatten, auch weil die Gastgeber im Gefühl eines sicheren Vorsprungs etwas die Zügel schleifen ließen, Andrey Voronin (79., Pfosten) und kurz vorher Taha Osman Kocaaslan, der vorbei schoss (75.).
Für die zu dem Zeitpunkt längst überfällige St. Töniser Führung hatte Emre-Akin Metin gesorgt (27.). Er musste später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Sein Bruder Arda-Emin erwischte es vor vierzehn Tagen und bei ihm ist das Kreuzband gerissen. Aber Trainer Schüler bewies ein gutes Händchen beim Auswechseln, denn nach dem 2:0 von Hendryk Robert Dudek (55.) waren zwei Spieler für die restlichen drei Treffer verantwortlich, die er eingewechselt hatte.
Nach Vorarbeit von Ioannis Iliadis brauchte Sam Sylvain Hobert das Spielgerät nur noch zum 3:0 über die Linie drücken (59). Danach war Iliadis mit einem schönen 18-m-Fachschuss selbst erfolgreich (83.), ehe erneut Hobert nach einem Konter gegen die mittlerweile weit aufgerückte KFC-Defensive, die über die gesamte Distanz den St. Töniser Stürmer Steve Wafo Dzoupiap nie in den Griff bekam, allein auf KFC-Torwart Ilhan Rahmanovic, der einige gute Paraden zeigte und nur beim 0:1 nicht gut aussah, zulief, ihn umkurvte und vollendete (90.+3).
Schwerer als erwartet, aber weiter erfolgreich, taten sich die C-Junioren des SC Krefeld gegen die SVG Neuss-Weissenberg, um am Ende mit 2:1 (0:0) die Nase vorn zu haben. Max Achterberg erzielte beide Treffer (42./57.). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich zeichnete Hamza-Nuh Sayhan verantwortlich (51.). Ihre Ergebniskrise beendet hat der SC St. Tönis, der das punktlose Schlusslicht TSV Ronsdorf mit 6:0 (3:0) vom Platz fegte. Lui Schuster (7./31.), Walid Doufash (26.), Jay Iqbal (37.), Adam Eric Pickett (48.) und Can Said Barlak (70.+2) teilten sich das halbe Dutzend.