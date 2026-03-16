Torschütze muss verletzt raus – SC St. Tönis deklassiert KFC Uerdingen

St. Tönis U19 deklassiert den KFC – Foto: ByLaraSports

Damit war in der Tat, nämlich dass das A-Junioren-Derby in der Niederrheinliga zwischen dem SC St. Tönis und dem KFC Uerdingen so eine glatte Sache wird, nicht zu rechnen. Glatte Sache deshalb, weil die St. Töniser beim Abpfiff des Schiedsrichters Yahya Meziane klar mit 5:0 (1:0) die Nase vorn hatten. Gleichzeitig nahmen sie Revanche für die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel. Trotzdem ist der SC weiter acht Zähler schwach, um die Relegation doch noch zu vermeiden. Aber in der Verfassung der letzten Wochen ist dem Team um Kapitän Phil Wanninger noch einiges zuzutrauen, zumal noch sieben Spiele zu absolvieren sind.