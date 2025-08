Torschütze Bouzraa: "Der schönste Moment meines Lebens"

Seinen Treffer zum 2:0 – ein feiner Schlenzer mit dem linken Fuß – wird Bouzraa so schnell nicht vergessen: "Ich denke, das war mit der schönste Moment meines Lebens", schwärmte er und führte seine Gedankenwelt noch weiter aus. "Das erste Auswärtsspiel mit den Fans bei so einem Traditionsverein, mit links reingeschlenzt – dann auch noch mit diesem Support: unglaublich!"

Für die kommenden Wochen kann der Auftritt den Wuppertalern nur Mut verschaffen. Schließlich zeigte der WSV eine fast durchweg souveräne Partie, wobei natürlich der Platzverweis für Velberts Felix Herzenbruch den Gästen wesentlich in die Karten spielte: "Die rote Karte war natürlich ein riesiger Vorteil für uns. Aber wir hätten das auch bei Elf gegen Elf umgesetzt", ist sich Bouzraa sicher und erinnert dabei an die Auftaktpartie, wo der WSV lange Zeit in Unterzahl überstehen musste und nach hartem Kampf gegen Fortuna Köln mit einer 0:2-Niederlage den Platz verlassen musste. "Das hat man auch gegen Fortuna Köln gesehen. Gegen uns muss man erst einmal ein Tor schießen. Wir haben hinten richtige Männer drin und sind alle fit nach der Vorbereitung, wo uns unser Co-Trainer auseinandergenommen hat."

Mit dem Treffer und einer rundum soliden Leistung hat Bouzraa Cheftrainer Sebastian Tyrala das beste Empfehlungsschreiben für einen erneuten Einsatz in der Startelf hinterlassen. Dass die Begegnung für ihn von der Ersatzbank begann, war für Bouzraa schlussendlich eine glückliche Fügung: "Ich glaube, das war das Beste, was der Trainer machen konnte. Er hat mich sauer gemacht und das Tor war meine Reaktion für das Team. Am Ende des Tages ist es aber egal, ob auf der Bank oder von Anfang an. Wir haben drei Punkte geholt und das ist die größte Priorität."

Stellt sich nun die Frage, ob der Schwung in die kommenden Begegnungen mitgenommen werden kann. Die nächste Aufgabe in der Liga stellt der SV Rödinghausen (9. August, 14 Uhr) dar.