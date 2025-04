Torreigen in Wilhelmshöhe – später Doppelschlag in Breuna

Last-Minute-Nackenschlag für Grebenstein

Trotz früher Unterzahl zeigte Lohfelden eine couragierte Leistung und ging durch Al Omari verdient in Führung. Manuel Frey glich kurz vor der Pause für die Hausherren aus, doch in der Nachspielzeit besiegelte Souhail Sabban mit dem späten 2:1 den Auswärtssieg. Onur Büyükata sah bereits in der 25. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse.

Wildes Torfestival an der Schulstraße

Mit einem entfesselten Jan Paar (vier Tore) und einem Dreierpack von Andre Paar dominierte Reinhardshagen eine überforderte TSG nach Belieben. Trotz klarer 7:1-Führung ließ die SGR in der Schlussphase vier Gegentore zu – der einzige Makel eines ansonsten brillanten Auftritts. Torwart Florian Schlosser verhinderte mit einem gehaltenen Elfmeter ein noch deutlicheres Debakel.

Lucky Punch für Kaufungen

Espenau drehte das Spiel nach frühem Rückstand zunächst mit Treffern von Windus und Schlinke, ehe Tobias Boll erneut zuschlug. Als vieles auf ein Remis hindeutete, entschied Miguel Schneppe die Partie per Freistoß in der Schlussminute. Die aufreibende Schlussphase war geprägt von vielen Gelben Karten und hitziger Atmosphäre.

Effizienter FC schlägt Schauenburg

Mit einem Doppelschlag nach dem Seitenwechsel stellte Großalmerode die Weichen auf Sieg. Daniel Nowak brachte sein Team früh in Hälfte zwei in Führung, Julien Keil sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. Schauenburg fand offensiv kaum Lösungen und blieb blass.

Doppelschlag in der Nachspielzeit

Nach 0:2-Rückstand drehte die Heimelf ein verloren geglaubtes Spiel in den letzten zwanzig Minuten. Oliver Flörke avancierte zum Matchwinner mit einem Doppelpack in der 90. und 94. Minute. Weidenhausen II zeigte sich effizient, verlor jedoch in der Schlussphase komplett die Kontrolle.

Rothwesten behauptet sich knapp