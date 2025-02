Torreiches Wochenende – Viktoria-Teams ungeschlagen

Während die erste Mannschaft in Verl einen harten Kampf lieferte, trafen sowohl die U19 als auch die U17 auf Alemannia Aachen. Insgesamt 16 Tore fielen in beiden Begegnungen – ein spektakuläres Viktoria-Wochenende!

Das Viktoria-Wochenende eröffneten die Profis am Samstag in Verl. Nach einem frühen Rückstand bewies die Mannschaft von Olaf Janßen Moral und kam durch einen Kopfballtreffer von Niklas May zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Punkt wurde der fünfte Tabellenplatz gefestigt.

Nun richtet sich der Fokus auf das nächste Topspiel: Am Freitag (19:00) geht es unter Flutlicht gegen den 1. FC Saarbrücken. Gemeinsam mit euch zusammen wollen wir wieder alles geben. Passend zur Karnevalszeit gibt es eine besondere Aktion – 11 Prozent Rabatt auf Tickets in Block 11 unter www.viktoria-tickets.de!

Spektakulärer Kantersieg der U17

Unsere U17 zeigte am Wochenende eine beeindruckende Vorstellung gegen Alemannia Aachen. Am Ende stand ein deutlicher 7:3-Erfolg zu Buche. Die Treffer erzielten Noah Ringbeck (4) Boran Bayrak (2) und Paul Kolec. Am Sonntag (12:30) steht ein Auswärtsspiel an. Es geht zu Preußen Münster.

U19 mit packendem Unentschieden

Auch die U19 lieferte sich einen offenen Schlagabtausch mit Alemannia Aachen. Bereits in der dritten Minute waren die Schäl-Sick-Jungs in Front, bevor die Gäste aus der Kaiserstadt die Partie drehten. Es ging hin und her, Philipp Köhl traf für Viktoria noch vor der Pause doppelt zur 3:2-Führung. Aachen glich in Durchgang 2 aus.

Trainer Pietro Schiavo resümierte nach dem Spiel: "Mit vielen Aspekten unseres Spiels können wir zufrieden sein. Doch insgesamt sind wir mit dem Ergebnis und der Art, wie die Gegentore gefallen sind, nicht vollends glücklich. Gegen eine kompakte Mannschaft hatten wir nicht immer die nötige Qualität am Ball. Dennoch sehen wir eine positive Entwicklung."