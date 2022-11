Symbolbild – Foto: Timo Babic

Torreiches Wochenende im 1.Bezirk der 2.Division! 37 Treffer in 6 Spielen +++ Folschette zieht an Vianden vorbei +++ Rambrouch – Christnach abgesagt

Das Spiel zwischen Rambrouch und Christnach-Waldbillig wurde erst gar nicht angepfiffen, da sich kein Schiedsrichter einfand. Wie aus einer E-Mail der FLF von Montag hervorgeht, wird die Partie auf den 23.November verlegt.

Böwingens 2-0 gegen Reisdorf war eines von nur drei „normalen“ Ergebnissen am Sonntag im 1.Bezirk der 2.Division. Der Absteiger behauptete sich durch zwei Treffer in der zweiten Halbzeit. Fernandes traf nach 65 Minuten per Kopf zum 1-0, Costa Perreira tütete den Erfolg in der Schlussphase ein (2-0, 82.‘).

In Vianden sah es zur Pause noch einigermaßen nach einem „handelsüblichen“ Fußballergebnis aus. Konnte Folschettes Patini einen Doppelpass mit Mendes nach 25 Minuten zum 0-1 vollenden, so glich Rodriguez Antunes zehn Minuten später für Vianden aus (1-1, 35.‘). Quasi mit dem Halbzeitpfiff konnte Patini mit seinem dritten Saisontor wieder für die Gästeführung sorgen (1-2, 45.‘+1). Zehn Minuten waren nach der Pause absolviert, da zirkelte Neves einen Freistoß aus rund zwanzig Metern zum 1-3 in die Maschen (55.‘). Und wieder zehn Minuten später brachte Rodriguez Antunes seine Farben wieder heran (2-3, 65.‘) und glich mit seinem dritten Spiel- und Saisontreffer in der Schlussphase sogar aus (3-3, 84.‘). Der FC Orania hatte die Rechnung aber wohl ohne den Wirt gemacht, auch Patini gelang ein Hattrick, dies in einer Phase, in der Vianden dem Führungstreffer näher war (3-4, 90.‘+1). Damit nicht genug, in der 4.Minute der Nachspielzeit machte Nourissier nach einem Konter alles klar (3-5, 90.‘+4).

Bourscheid lehrte den Spitzenreiter das Fürchten. Zwar ging Wintger durch einen von Ferreira Da Rocha getretenen Elfmeter in Führung (1-0, 23.‘), doch ein weiterer Elfer führte zum Ausgleich: zwar hielt Scheilz den Schuss vom Punkt, doch Schank konnte den Nachschuss versenkten (1-1, 35.‘). In dieser Phase wurde es turbulent: Da Silva Freitas drehte das Spiel in der 41.‘ (1-2), ehe „Tormaschine“ Ferreira Da Rocha mit seinem bereits 14.Saisontreffer nach einem Missverständnis in der Gästeabwehr wieder für Gleichstand sorgte (2-2, 45.‘). In der zweiten Halbzeit verflachte das zu dem Zeitpunkt ausgeglichene Spiel dann nach und nach, ehe Bourscheid sich in der Schlussphase wieder an einen möglichen Auswärtssieg herantastete. Während Scheilz auch den besten Versuchen im Weg stand, machte wer anders als Ferreira Da Rocha nicht nur seinen Hattrick sondern auch den späten Heimsieg perfekt (3-2, 90.‘+5), in dem er einen unglücklichen Abwehrversuch der Gäste eiskalt zur Entscheidung ausnutzte. „Ein Spiel mit vielen Höhepunkten“ Der neue Bourscheider Trainer Ruben Brito zum Spiel: „Es war für uns ein Spiel mit vielen Höhepunkten und nun arbeiten wir weiter, um die Kleinigkeiten zu verbesseren, die uns davon abgehalten hatten, einen Punkt aus Wintger mit nach Hause zu nehmen.“ >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Elf der Woche

Nach fast zwei Monaten fand die Eller Durststrecke gegen Schlusslicht Heiderscheid-Eschdorf ein Ende. Stand es zur Pause noch 0-0, so hatten die Gastgeber kurz nach Wiederbeginn das Pech, das man als Kellerkind oft hat, als Carocha eine Flanke ins eigene Tor köpfte (0-1, 48.‘). An diesem Vorsprung sollte sich bis in die Nachspielzeit hinein nichts mehr ändern. Während man bei den Gastgebern noch über einen scheinbar klaren aber nicht gegebenen Handelfmeter haderte, nutzte Brosius den folgenden Gegenzug zur Entscheidung (0-2, 90.‘+4).