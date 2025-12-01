 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Dynamo Erkelenz hat ein Schützenfest gefeiert.
Dynamo Erkelenz hat ein Schützenfest gefeiert. – Foto: Miriam Senft

Torreiches Wochenende für Dynamo Erkelenz und Würm/Lindern

Kreisliga A Heinsberg: Dynamo Erkelenz hat bei seinem 8:2-Sieg gegen Waldenrath kaum Mühe, ebenso Würm-Lindern beim 9:0 in Übach-Palenberg. Ein spannendes Heinsberg-Derby geht an Schafhausen, zwei Spiele finden nicht statt.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Es ist mittlerweile schon zum Standard geworden, dass Tabellenführer Dynamo Erkelenz in der Kreisliga A Kantersiege einfährt. Und so war es auch am 13. Spieltag, denn Dynamo behielt im Heimspiel mit 8:2 die Oberhand gegen den SV Waldenrath/Straeten.

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
8
2
Abpfiff

Gestern, 14:45 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
0
9
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
2
5
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
6
0
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
0
2

Gestern, 14:30 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
1
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
Abgesagt

Es dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde, ehe der Favorit durch Thomas Schmidt in Führung ging. Doch etwas überraschend gelang den Gästen nur eine Minute später der Ausgleich zum 1:1 durch Lukas Hartmann, wobei es bis zur Pause blieb, da Dynamo seine spielerische Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen konnte. Das änderte sich dann nach dem Seitenwechsel, denn jetzt fielen die Treffer für Erkelenz beinahe im Minutentakt. Per Freistoß markierte Muhammet Karpuz das 2:1 (55. Minute), während Marios-Paraskevus Akrivos nur fünf Minuten später auf 3:1 erhöhte. Anschließend gelang Armando Nakamura ein Doppelschlag bis zum 5:1. Doch der Torhunger des Spitzenreiters war noch nicht gestillt, und so trafen wiederum Karpuz, Brendan Schäfer und Norman Post, der einen Strafstoß verwandelte, bis zum 8:1. Die Gäste machten anschließend noch zum 2:8 durch den zweiten Treffer von Lukas Hermann.

Noch deutlicher als Dynamo machte es Verfolger Union Würm/Lindern. Beim Schlusslicht VfR Übach-Palenberg feierte die Union einen 9:0-Erfolg. Der Gastgeber hielt 36 Minuten mit und brach dann völlig ein. Vier Tore machte dabei allein Yannik Schlömer, während Jeremy Bessix doppelt traf. Die weiteren Tore erzielten Nicolas Wypior, Tim Janes und Felix Sebastian Jansen.

Einen Prestigesieg feierte die zweite Mannschaft von Union Schafhausen nach einem 3:1 im Stadtderby beim TuS Rheinland Dremmen. Die erste Chance des Spiels hatte Paul Kohnen für Schafhausen (11.), doch er scheiterte ebenso wie kurz darauf Yannick Plum auf der anderen Seite. In der 28. Minute hatte Plum dann mehr Glück, als er nach schöner Vorarbeit von Sascha Schopphoven das 1:0 für Dremmen machte. Union kam in der zweiten Hälfte hellwach aus der Kabine. Per Kopfball traf Ruben Zacharias zum Ausgleich für die Gäste (57.). Nur drei Minuten danach bereitete Hartmann dann das 2:1 für Schafhausen durch Maik Römer vor. Paul Kohnen verpasste in der 68. Minute die Entscheidung mit einem Pfostentreffer. Den Sack zu machte dann Maik Römer in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 3:1.

In der Tabelle am SV Breberen vorbeigezogen ist der Oberbrucher BC, der sich in Breberen mit 2:0 durchsetzte. Die Partie stand über eine Stunde lang 0:0, bis Jeremy Diogo nach einer Flanke von Abass Mansaray das Oberbrucher 1:0 markierte (64.). Dustin Kaniecki, der kurz zuvor eingewechselt wurde, machte in der 90. Minute noch das 2:0.

Im Kellerduell bei Grün-Weiß Karken gewann der SV Scherpenseel-Grotenrath deutlich mit 5:2 und hat nun drei Punkte mehr auf dem Konto als der Gegner. Deutlich unter die Räder gekommen ist der SV Golkrath, der beim FSV Geilenkirchen mit 0:6 unterlag. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 3:0 quasi entschieden. Die Spiele Germania Rurich gegen SC Selfkant und Roland Millich gegen SV Brachelen wurden derweil abgesagt.

Aufrufe: 01.12.2025, 20:30 Uhr
RP / Michael MoserAutor