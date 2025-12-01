Torreiches Wochenende für Dynamo Erkelenz und Würm/Lindern

Es ist mittlerweile schon zum Standard geworden, dass Tabellenführer Dynamo Erkelenz in der Kreisliga A Kantersiege einfährt. Und so war es auch am 13. Spieltag, denn Dynamo behielt im Heimspiel mit 8:2 die Oberhand gegen den SV Waldenrath/Straeten.

Es dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde, ehe der Favorit durch Thomas Schmidt in Führung ging. Doch etwas überraschend gelang den Gästen nur eine Minute später der Ausgleich zum 1:1 durch Lukas Hartmann, wobei es bis zur Pause blieb, da Dynamo seine spielerische Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen konnte. Das änderte sich dann nach dem Seitenwechsel, denn jetzt fielen die Treffer für Erkelenz beinahe im Minutentakt. Per Freistoß markierte Muhammet Karpuz das 2:1 (55. Minute), während Marios-Paraskevus Akrivos nur fünf Minuten später auf 3:1 erhöhte. Anschließend gelang Armando Nakamura ein Doppelschlag bis zum 5:1. Doch der Torhunger des Spitzenreiters war noch nicht gestillt, und so trafen wiederum Karpuz, Brendan Schäfer und Norman Post, der einen Strafstoß verwandelte, bis zum 8:1. Die Gäste machten anschließend noch zum 2:8 durch den zweiten Treffer von Lukas Hermann.

Noch deutlicher als Dynamo machte es Verfolger Union Würm/Lindern. Beim Schlusslicht VfR Übach-Palenberg feierte die Union einen 9:0-Erfolg. Der Gastgeber hielt 36 Minuten mit und brach dann völlig ein. Vier Tore machte dabei allein Yannik Schlömer, während Jeremy Bessix doppelt traf. Die weiteren Tore erzielten Nicolas Wypior, Tim Janes und Felix Sebastian Jansen.

Einen Prestigesieg feierte die zweite Mannschaft von Union Schafhausen nach einem 3:1 im Stadtderby beim TuS Rheinland Dremmen. Die erste Chance des Spiels hatte Paul Kohnen für Schafhausen (11.), doch er scheiterte ebenso wie kurz darauf Yannick Plum auf der anderen Seite. In der 28. Minute hatte Plum dann mehr Glück, als er nach schöner Vorarbeit von Sascha Schopphoven das 1:0 für Dremmen machte. Union kam in der zweiten Hälfte hellwach aus der Kabine. Per Kopfball traf Ruben Zacharias zum Ausgleich für die Gäste (57.). Nur drei Minuten danach bereitete Hartmann dann das 2:1 für Schafhausen durch Maik Römer vor. Paul Kohnen verpasste in der 68. Minute die Entscheidung mit einem Pfostentreffer. Den Sack zu machte dann Maik Römer in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 3:1.

In der Tabelle am SV Breberen vorbeigezogen ist der Oberbrucher BC, der sich in Breberen mit 2:0 durchsetzte. Die Partie stand über eine Stunde lang 0:0, bis Jeremy Diogo nach einer Flanke von Abass Mansaray das Oberbrucher 1:0 markierte (64.). Dustin Kaniecki, der kurz zuvor eingewechselt wurde, machte in der 90. Minute noch das 2:0.

Im Kellerduell bei Grün-Weiß Karken gewann der SV Scherpenseel-Grotenrath deutlich mit 5:2 und hat nun drei Punkte mehr auf dem Konto als der Gegner. Deutlich unter die Räder gekommen ist der SV Golkrath, der beim FSV Geilenkirchen mit 0:6 unterlag. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 3:0 quasi entschieden. Die Spiele Germania Rurich gegen SC Selfkant und Roland Millich gegen SV Brachelen wurden derweil abgesagt.