Torreiches Unentschieden zwischen Todesfelde und Werder Bremen II

Der SV Todesfelde und die SV Werder Bremen II haben sich in einer an Höhepunkten reichen Partie 3:3 getrennt. Bei bestem Fußball-Wetter entwickelte sich vor 697 Zuschauern ein Spiel mit mehreren Führungswechseln und mehreren Treffern vom Elfmeterpunkt.
Der SV Todesfelde und die U23 des SV Werder Bremen haben sich am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord ein munteres 3:3-Unentschieden geliefert. Drei Elfmeter, mehrere hochkarätige Chancen und ein später Kopfballausgleich sorgten für eine kurzweilige Partie, in der Werder am Ende glücklicher über den Punktgewinn sein durfte als der Gastgeber.
Die Bremer bestimmten von Beginn an das Geschehen und kamen früh zu ersten Abschlüssen. In der 8. Minute prüfte Karlo Simic, bei seinem Startelfdebüt, den SVT-Kasten, verfehlte diesen aber knapp. Auf der Gegenseite verpasste Noel Denis aus kurzer Distanz nur knapp die Führung für Todesfelde, nachdem sich die Gäste im Aufbauspiel den Ball hatten abnehmen lassen. In der Folge glich sich das Spiel weiter aus, Mario Mbassi blieb auf der rechten Bahn zweimal ohne den nötigen letzten Punch (19./30.).
Nach einem gut ausgespielten Konter wurde Karlo Simic kurz vor der Strafraumgrenze nur per Foul gestoppt (28.) – Christian Stark verwandelte den fälligen Elfmeter zur Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem weiteren Foulelfmeter glich Justin Cloppat in der 38. Minute aus. Kurz vor der Pause traf dann Arian Römers aus 30 Metern sehenswert in den rechten Winkel – 2:1 für Werder zur Halbzeit.
Sicherheit brachte der Treffer jedoch nicht. Nach einem erneuten Foulelfmeter kurz nach Wiederanpfiff verwandelte wieder Cloppat, diesmal zum 2:2. In einer weiterhin chancenreichen Partie vergaben zunächst beide Teams gute Gelegenheiten (51., 54., 63.), ehe Todesfelde in Führung ging: Marco Drawz traf von der Strafraumkante ins kurze Eck zum 3:2 (67.). Jasha Barry und der eingewechselte Jakob Wiehe blieben zunächst glücklos (68./72.), ehe Wiehe wenig später doch noch zuschlug und per Kopf zum 3:3 ausglich (78.).
In der Schlussphase hielt Torhüter Stefan Smarkalev seine Mannschaft mit mehreren Paraden (87., 88., 90., 90.+4) im Spiel, während auf der Gegenseite Julius Prüsch in der Nachspielzeit den möglichen Siegtreffer für Werder liegen ließ (90.+2). Am Ende blieb es beim 3:3 – für die Bremer U23 der erste Punktgewinn der noch jungen Saison.