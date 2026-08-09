Torreiches Unentschieden zwischen Todesfelde und Werder Bremen II SV Todesfelde und SV Werder Bremen II liefern sich 3:3-Spektakel – drei Elfmeter-Tore von Sören Mundt · Gestern, 15:54 Uhr · 0 Leser

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Der SV Todesfelde und die SV Werder Bremen II haben sich in einer an Höhepunkten reichen Partie 3:3 getrennt. Bei bestem Fußball-Wetter entwickelte sich vor 697 Zuschauern ein Spiel mit mehreren Führungswechseln und mehreren Treffern vom Elfmeterpunkt.

Der SV Todesfelde und die U23 des SV Werder Bremen haben sich am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord ein munteres 3:3-Unentschieden geliefert. Drei Elfmeter, mehrere hochkarätige Chancen und ein später Kopfballausgleich sorgten für eine kurzweilige Partie, in der Werder am Ende glücklicher über den Punktgewinn sein durfte als der Gastgeber. Die Bremer bestimmten von Beginn an das Geschehen und kamen früh zu ersten Abschlüssen. In der 8. Minute prüfte Karlo Simic, bei seinem Startelfdebüt, den SVT-Kasten, verfehlte diesen aber knapp. Auf der Gegenseite verpasste Noel Denis aus kurzer Distanz nur knapp die Führung für Todesfelde, nachdem sich die Gäste im Aufbauspiel den Ball hatten abnehmen lassen. In der Folge glich sich das Spiel weiter aus, Mario Mbassi blieb auf der rechten Bahn zweimal ohne den nötigen letzten Punch (19./30.).