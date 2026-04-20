Torreiches Unentschieden zwischen SG KK II und ASV M II von Ralph Strobl · Heute, 00:20 Uhr · 0 Leser

Gastgeber gewinnen nach acht Heimsiegen nicht – tapfere Gäste holen Zwei-Tore-Rückstand auswärts noch auf - ASV-Comeback von Patrick Schmid, Dominik Schleinitz und Xaver Eisend – Hinspiel am Samstag, 27. September 5:3 für Michelfeld II A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

22. Spieltag

Sonntag, 19. April 2026, 13 Uhr:

SG SC Kühlenfels II/SV Kirchenbirkig-Regenthal II - ASV Michelfeld II 3:3 (3:1)

Die Gastgeber (als einziges Team der Liga zu Hause verlustpunktfrei mit acht Siegen bei acht Auftritten) nominierte 15 bei bisher 42 eingesetzten Akteuren – Maximilian Arnold (bisher fünf Spiele/sechs Tore) und erstmals in dieser Saison Johannes Wölfel waren dabei, Simon Helldörfer (bis zur Winterpause sieben Tore) fehlte. Die ASV-Reserve aus der Oberpfalz (bei bisher neun Auswärtspartien immerhin vier Siege und zwei Remis) stand erstmals in dieser Saison Patrick Schmid (38) bei einem Punktspiel im Tor und Dominik Schleinitz (29, letztes Spiel vor rund 13 Monaten am 16. März 2025) ist nach seiner Rückkehr aus Norddeutschland wieder aktiv – 16 Spieler waren im Aufgebot, es fehlten zwei verletzte potenzielle Torhüter und vier Feldspieler.

In der ersten Halbzeit verhinderte der routinierte Gäste-Torhüter (20 Jahre älter als der A-Junioren-Keeper der SG) mit einigen Paraden einen höheren Rückstand und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fabian Friedl (30.) schien ein Remis – wie eine Woche vorher zu Hause gegen die SG Oberes Trubachtal (nach 1:3-Rückstand noch 3:3) nicht unmöglich. Der etatmäßige Kapitän und Innenverteidiger Xaver Eisend wurde in Minute 39 eingewechselt – nach seinem Schlüsselbeinbruch im Februar sein erster Einsatz nach rund zwei Monaten Verletzungspause. Die heimstarken Gastgeber gingen zwar durch Nicolas Buchfelders viertes Saisontor in Führung (26.) und beantworteten das 1:1 per Doppelschlag durch die torgefährlichen Julian Wolf (achtes Saisontor, 32.) und Maximilian Arnold (nun sechs Spiele/sieben Tore, 35.), konnten sich aber ihrer Sache nicht sicher sein. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Marco Wöhrl Mitte der zweiten Halbzeit auf Steckpass von Dominik Schleinitz auf 3:2 (neuntes Saisontor, 63.) und der reaktivierte Dominik Schleinitz traf fünf Minuten vor Schluss per direkten Freistoß zum 3:3-Endstand. In der vierminütigen Nachspielzeit fiel kein Tor mehr, so dass beide Teams (weiterhin insgesamt positiv gelistet in der oberen Tabellenhälfte) mit einem Unentschieden leben müssen. Michelfeld II hat mit dem zweiten 3:3 in Folge einen Achtungserfolg bei einer Kreisliga-Reserve verbucht, für Kühlenfels II/Kirchenbirkig II war das Unentschieden nach klarer Führung eigentlich zu wenig im engen Aufstiegsrennen.