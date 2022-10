Torreiches Unentschieden reist den FCN weiter ins Mittelmaß

Auch an diesem Wochenende sollte kein Sieg für unseren FCN herausspringen. Gegen den Tabellenelften aus Trunkelsberg mussten wir uns mit einem 4:4 zufriedengeben.

Bei besten „Fritz-Walter-Wetter“ fand unsere Elf schwer ins Spiel und musste sich erst mit den Gegebenheiten zurechtfinden. Als dann in der elften Minute Spielführer Julian Reimann den Ball des gegnerischen Torhüters blockte, stand es 1:0. Doch danach von Sicherheit keine Spur. In der 22 Spielminute dann der Ausgleich durch einen verwandelten Foulelfmeter. Es entwickelte sich ein kurzweiliges Spiel, wobei Fehlbässe auf beiden Seiten sich häuften und Torchancen meist nur Zufallsprodukte waren. Als wiederum Julian Reimann eine Flanke von Alexander Schiegg zum 2:1 verwertete, war das Ergebnis aus unserer Sicht wieder richtiggestellt. Bis zur Pause hätte wir die Führung ausbauen können, vielleicht sogar müssen, doch der letzte Pass oder der Torabschluss war zu ungenau.

Nach der Pause war unser Team die ersten 15 Minuten gar nicht auf dem Platz. In der 47. und 51. Minute kassierten wir Gegentor Achtzehn und Neunzehn in dieser Saison und lagen mit 3:2 zurück. Auch im weiteren Spielverlauf hatte die Heimelf mehr vom Spiel, doch auch hier fehlt die nötige Zielstrebigkeit, um uns den „Todesstoß“ zu verpassen. Als Dreifachtorschütze Julian Reimann mit aller Wut im Bauch in der 66. Minute per Fernschuss ausglich drehte sich das Blatt. Wir waren wieder aktiver und konnten das Spielgeschehen in die Hälfte von Internationale verlegen. Nach einem Eckball und fiel gestochere erzielte Fabian Schropp die Führung für den FCN. Doch anstatt aus einer kontrollierten Verteidigung das Spiel über die Zeit zu bringen, lud man die spielstarken Memminger zum 4:4 ein. In der 88. Minute musste man den späten Gegentreffer hinnehmen. Mit Schlusspfiff hatte Marcel Beging den Sieg auf den Fuß, jedoch rollte der Ball am langen Pfosten vorbei.