Torreiches Unentschieden im A-Liga-Nachholspiel

Fehlheim. Das Nachholspiel in der Kreisliga A zwischen dem VfR Fehlheim II und dem TSV Hambach endete mit einem 3:3-Unentschieden. Neben sechs Toren sahen die Zuschauer vor allem im zweiten Abschnitt eine hart umkämpfte Partie.

So führte in der 82. Minute eine Rudelbildung zu einem Platzverweis gegen Fehlheims Perica Bozanovic. Umso höher bewertete der Fehlheimer Trainer die Tatsache, dass sein Team trotz zweifacher Unterzahl – Fin Lüderwald wurde mit einer Zeitstrafe bedacht – noch zum 3:3-Ausgleichstreffer (88.) durch Oliver Schmitt kam. Die Hambacher sammelten dagegen nach zuvor drei Siegen in Folge einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt.