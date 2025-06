Torreiches Unentschieden auf dem Pichterich

Was für ein Fußballnachmittag auf dem legendären Pichterich! In einem wahren Torfestival trennten sich die Sport-Union Neckarsulm II und der SC Böckingen mit 5:5. Es war ein Spiel, das alles bot – Tore, Dramatik, Emotionen und leider auch einige strittige Szenen, die für Diskussionen sorgten.



Kaltstart für den SC – SUN mit dem Traumstart

Bereits in der 5. Minute schlug die Heimelf erstmals zu: Kaan-Enis Özkan steckte den Ball stark durch in den Strafraum, Doganay Bodur tauchte frei vor Stevan Martic auf und verwandelte eiskalt zum 1:0. Nur zwei Minuten später, in der 7. Minute, legte SUN nach: Ein clever schnell ausgeführter Freistoß von Mert Tunc landete bei Mehran Kalaf, der Martic umkurvte und auf 2:0 erhöhte. Ein echter Fehlstart für den SC.

Doch Böckingen schüttelte sich nur kurz. In der 11. Minute kam ein langer Ball von Niklas Ülzhöfer zu James Bairstrow, der sich geschickt drehte und sehenswert ins Eck zum 2:1 abschloss.

3:1 durch sehenswerten Freistoßtreffer aber mit Beigeschmack

In der 27. Minute kam es zu einer umstrittenen Szene: Nach einem lautstarken „Abseits“-Ruf von Michael Utz entschied der Schiedsrichter überraschend auf indirekten Freistoß für Neckarsulm. Ertugrul Ozosy traf zunächst die Mauer, jagte den Nachschuss dann aber mit einem Lattenkracher ins Netz 3:1. Ein schöner Treffer, aber mit einem Fragezeichen in der Entstehung.

SC zeigt Moral – und kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC, warum er nie aufzugeben ist: In der 47. Minute wurde ein Schuss von Bairstrow zwar gehalten, aber nicht geklärt. Khalil Naif stand goldrichtig und verkürzte auf 3:2.

Doch in der 60. Minute schien Neckarsulm erneut davonzuziehen: Özkan scheiterte noch an Martic, aber der Ball fiel Kaan Güney Gülmez vor die Füße. Dessen Schuss wurde von Ibrahim Bingöl unglücklich abgefälscht – Martic sprang in die falsche Ecke, 4:2.

Aber der SC hatte längst den Glauben nicht verloren. In der 69. Minute kombinierten sich die Gäste stark durch: James Bairstrow wollte Erion Uka steil schicken – eigentlich zu lang. Doch durch die Abfälschung von Sabri Tunc kam der Ball perfekt an. Uka blieb cool – 4:3.

In der 77. Minute fiel der vielumjubelte Ausgleich: Bairstrow schickte Khalil Naif über außen, dessen Flanke segelte an Keeper Feist vorbei, sodass Erion Uka locker zum 4:4 einschieben konnte.

SC dreht das Spiel – doch der Schlusspunkt gehört dem Schiedsrichter

Dann das Comeback in Perfektion: 84. Minute, Hamza Naif zündete den Turbo, legte quer auf Bruder Khalil – der zum 4:5 vollendete. Riesenjubel, die Mannschaft feierte ausgelassen an der Eckfahne. Das Spiel war gedreht!



Doch in den Schlussminuten kam noch einmal Ärger auf: In der 88. Minute sah Nicolai Hönnige zunächst die Gelbe Karte für ein Foulspiel. Kurz darauf geriet er in eine unübersichtliche Szene vor den Auswechselbänken beider Mannschaften. Dort wurde er von einem Gegenspieler hart gecheckt eine Aktion, die Schiedsrichter Karl Ruck offenbar entging. Anschließend rief Ruck Hönnige zu sich, doch dieser reagierte nicht, vermutlich wegen des lauten Geschreis von den Bänken. Daraufhin zeigte der Schiedsrichter ihm die zweite Gelbe Karte – Gelb-Rot. Eine umstrittene Entscheidung in einer ohnehin hitzigen Schlussphase.

Und dann die 90. Minute: Kaan Güney Gülmez ging im Strafraum zu Boden, obwohl der Ball von Ülzhöfer ins Toraus geklärt wurde. Ruck, zeigte auf den Punkt da er ein Foul von Ülzhöfer sah. Mert Tunc verwandelte sicher zum 5:5 sehr zum Frust der Böckinger, die sich um den Lohn ihrer Aufholjagd gebracht fühlten.

Fazit: Spektakel mit Beigeschmack

Das Team des SC Böckingen von Trainer Adrian Kahlert zeigte auf dem Pichterich eine herausragende Moral, holte einen 2:4-Rückstand auf und drehte das Spiel zwischenzeitlich komplett. Das Team belohnte sich für eine starke Leistung wurde aber am Ende durch einige unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters um den Lohn gebracht. Besonders der Elfmeterpfiff zum 5:5-Endstand sorgte für großes Kopfschütteln.



Ausblick: Derbykracher zum Saisonabschluss

Am kommenden Samstag, 7. Juni, steht der letzte Spieltag an:

Die Sport-Union Neckarsulm II reist bereits um 12 Uhr zum SSV Klingenberg.

Der SC Böckingen empfängt um 15:30 Uhr auf der Viehweide die TG Böckingen II zum kleinen Böckinger Derby.

Ein Spiel mit ganz besonderer Bedeutung: Seit fast zehn Jahren wartet der SC auf einen Sieg gegen die TG. Nun soll endlich der Bock umgestoßen werden – bevor es in die Sommerpause geht.