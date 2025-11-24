Torreiches Testspiel: Kickers schlagen Heeslingen mit 6:4

In der Liga stand eine Zwangspause an – im Testspiel dafür ein Torfeuerwerk: Kickers Emden hat den kurzfristig vereinbarten Vergleich beim Oberligisten Heeslinger SC in Sittensen mit 6:4 gewonnen. Trotz eisiger Temperaturen nutzte die Mannschaft das Duell, um im Wettbewerbsrhythmus zu bleiben und offensive Abläufe zu festigen.

Schon in der Anfangsphase präsentierte sich Emden torhungrig. Theo Schröder traf innerhalb von fünf Minuten doppelt (9./14.) und stellte die Weichen früh auf Erfolg. Ein direkt verwandelter Freistoß von Terry Becker brachte Heeslingen zwar zurück ins Spiel (24.), doch Felix Göttlicher sorgte per Kopfball schnell wieder für den alten Abstand (29.). Ein abgefälschter Schuss von Becker ließ die Gastgeber vor der Pause erneut verkürzen (35.).

Nach dem Wiederanpfiff schalteten die Ostfriesen wieder einen Gang hoch. Die Joker Michel Eickschläger (50.) und Marten Schmidt (59.) erhöhten auf 5:2. Heeslingen blieb jedoch gefährlich und kam nach Beckers drittem Treffer (62.) erneut heran, bevor David Schiller per Kopf das halbe Dutzend komplettierte (76.). Der direkte Gegenzug führte zum 6:4-Endstand durch Darvin Stüve (77.).