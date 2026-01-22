Torreiches Testspiel

Auf dem Stormarnplatz hat der FC Ahrensburg ein unterhaltsames Spiel gegen die SG Reinfeld/Kronsforde bestritten. Der Verbandsligist empfing den Tabellenführer der Kreisliga Südost auf dem oberen der beiden Kunstrasenplätze. Aufgrund der offensiven Ausrichtung beider Mannschaften war ein torreiches Spiel im Vorfeld erwartet worden.

Ahrensburg ging nach einer Ecke zunächst in Führung. In der Folge übernahm jedoch die SG Reinfeld/Kronsforde zunehmend die Kontrolle. Der Kreisligist kam wiederholt gefährlich vor das Tor und drehte die Partie früh. Zwar verkürzte Ahrensburg noch einmal, dennoch lag der Gastgeber zur Pause bereits mit 2:6 zurück.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offensiv geprägt. Ahrensburg startete engagiert, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt. Auf der Gegenseite wurde ein siebter Treffer der Gäste zunächst wegen Abseits aberkannt, wenig später fiel das Tor dennoch.