Torreiches Spitzenduell endet ohne Sieger!

– Foto: Werner Kroiß

Der 19. Spieltag brachte keine Veränderung an der Spitze: Schwarz-Weiß München bleibt souveräner Tabellenführer. Im Verfolgerduell trennten sich Stern und Unterhaching unentschieden, wodurch der Zweikampf um Platz zwei weiter spannend bleibt. Im Tabellenkeller verschafft sich Biberg mit einem knappen Heimsieg etwas Luft, während Fasangarten II und Dreistern-Neutrudering II unter Druck geraten. Baldham-Vaterstetten III festigt seine Rolle als obere Tabellenhälfte und bleibt im Rennen um die Top-4.

FC Biberg III – FC Dreistern-Neutrudering II 1:0

Biberg erkämpft wichtigen Heimsieg gegen Dreistern! In einem zähen Abstiegskampf setzte sich der FC Biberg III dank eines umkämpften Treffers mit 1:0 durch. Mit diesem Erfolg klettert Biberg auf Rang 9 mit nun 13 Punkten, während Dreistern-Neutrudering II mit 13 Punkten auf Platz 7 verharrt, aber durch das schlechtere Torverhältnis im Tabellenkeller unter Druck gerät.

DJK Fasangarten II – SC Baldham-Vaterstetten III 0:2 Baldham-Vaterstetten siegt auswärts und springt auf Platz vier! Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen und nutzten ihre Chancen eiskalt. Fasangarten II fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive. Durch den Auswärtssieg verbessert sich SC Baldham-Vaterstetten III auf 23 Punkte und bleibt Vierter. Fasangarten II steckt mit 11 Punkten weiter auf Rang 8 fest.