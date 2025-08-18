Torreiches Spiel zum Saisonauftakt.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit trat man am vergangenen Sonntag bei der TSG Söflingen an. Unser SVL erwischte einen Auftakt nach Maß. Bereits nach fünf Minuten eröffnete Tim Borst den Torregen. Sein flacher Distanzschuss fand den Weg zum 0:1 (5.) ins Tor der Söflinger. Auch in der Folgezeit war Lonsee griffig in den Zweikämpfen und konnte sich durch viele tiefe Läufe der Offensivabteilung immer wieder Chancen erspielen, welche dann auch effektiv genutzt werden konnten. Felix Stammler konnte nach einem schönen Spielzug auf 0:2 (11.) erhöhen, ehe Simon Wörz nach gelungenem Umschaltspiel auf 0:3 (15.) stellen konnte. Nach diesem furiosen Start schlich sich ein wenig Unordnung im Lonseer Spiel ein und die Gastgeber wurden stärker. Nachdem man in ein paar Zweikämpfen zu weit weg war, schaffte die TSG den Anschluss zum 1:3 (29.). Nur wenige Minuten später dann sogar der Anschlusstreffer zum 2:3. Nach einem Eckball köpfte der Söflinger Stürmer einen Lonseer Verteidiger aus kurzer Distanz an und der Ball sprang unhaltbar ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Lonsee erneut den besseren Start. Nach sehr guter Vorarbeit von Kapitän Sven Borst über die linke Seite, konnte der eingewechselte Fritz Wieland mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel auf 2:4 (46.) erhöhen. Die TSG konnte aber erneut verkürzen und traf zum 3:4 (56.). Das Toreschießen fand aber noch kein Ende und so stellte Simon Wörz, nach erneuter Vorlage von Sven Borst, den alten zwei-Tore Abstand wieder her und erzielte das 3:5 (60.). Lonsee behielt nun die Oberhand, wenngleich auch noch nicht alles rund lief und man sicher noch die Abstimmung verbessern sollte. Den Schlusspunkt auf schwarz-roter Seite setzte dann erneut Simon mit seinem dritten Tor. Im direkten Duell mit dem Torhüter ging er erneut als Sieger hervor und schob zum 3:6 (80.) ein. Söflingen verkürzte dann noch einmal etwas zu einfach auf 4:6 (90. +5), was dann auch den Endstand in dieser torreichen Partie bedeuten sollte.