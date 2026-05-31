Torreiches Spiel an der Brunnenstraße

Sage und schreibe acht Treffer sahen die Zuschauer bei hochsommerlichen Temperaturen am letzten Kreisliga-Spieltag in Berghausen. Die TSV-Elf, der man mit 4 Punkten aus den vergangenen beiden Partien ihren Willen und ein letztes Aufbäumen wirklich nicht absprechen konnte, geriet dabei trotz früher Führung ziemlich unter die Räder. Einen nicht unwesentlichen Teil trugen sicherlich die äußeren Bedingungen und das äußerst schmale Wechselkontingent bei, denn außer sich selbst hatte unser Coach keine Einwechselmöglichkeiten. Der TSV erwischte einen Start nach Maß und ging durch Kapitän Balzer nach klasse Vorarbeit von Marcel Baier mit 0:1 in Führung (2.). Diese hatte allerdings wieder einmal nicht lange Bestand, denn Zemler erhielt auf seinem Weg Richtung Tor nur alibihaften Begleitschutz und netzte schnell zum 1:1 (5.). In der Folge flogen TSV-Torwart Baier in seinem letzten Spiel für Grün-Weiß die Bälle nur so um die Ohren. Zemler verzog (17.), Puma vertändelte frei vorm Tor (18.) und Rapp rettete gegen von Schnitzler auf der Linie (19.). So war es nur eine Frage der Zeit, bis das 2:1 fiel. Die Hausherren profitierten dabei von einem Auerbacher Fehler im Spielaufbau und Lazar drehte die Partie (26.). Einen Freistoß von der linken Strafraumkante setzte Zemler zwar noch knapp am Giebel vorbei (37.), dann bestrafte der FC das inkonsequente Auerbacher Abwehrverhalten aber schnell mit einem Doppelschlag zum 4:1-Pausenstand (38./39.).

Im zweiten Durchgang schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und die TSV-Defensive hatte die seltener werdenden Berghausener Vorstöße vermeintlich besser im Griff. Als eine unübersichtliche Situation im Strafraum aber nicht endgültig bereinigt wurde, profitierte der zur Halbzeit eingewechselte Qorri und stellte auf 5:1 (69.). Dann wollten aber auch die Bernecker-Jungs nochmal ihr Heil in der Offensive suchen und prompt erzielte Rapp nach Vorarbeit von Baier den zweiten TSV-Treffer an diesem Tag (72.). Daraufhin folgte die beste Phase des Auerbacher Spiels, doch Baier scheiterte aus spitzem Winkel nach einem schnell ausgeführten Einwurf am gegnerischen Schlussmann (73.) und Offterdinger brachte den Ball in einer Kontersituation auch nicht am ETW der Hausherren vorbei (85.). Die Hellmann-Elf lieferte uns dann eine Lehrstunde im mustergültigen Ausspielen eines Konters, sodass Zemler keine Mühe hatte, den 6:2-Endstand zu besorgen (87.). In der Nachspielzeit klärte Bodemer noch auf der Linie (92.) und Baier vergab eine weitere Kontermöglichkeit für den TSV, sodass der neunte Treffer auf beiden Seiten verwehrt blieb. Somit endet die Ära Kreisliga nach 12 Jahren mit einer deutlichen Auswärtsschlappe in Berghausen. Jetzt gilt es, diese Saison aus den Köpfen zu bekommen und nächstes Jahr in der A-Klasse wieder neu anzugreifen.