Torreiches Spektakel im Aufsteiger-Duell mit bitterem Ende für die TSV

Das aufgrund des Oktoberfests vorgezogene Freitagabendspiel bot den Zuschauern ein echtes Spektakel, insbesondere in Halbzeit 2. In einem torreichen Duell der Aufsteiger setzte sich der FSV Wolfhagen III knapp mit 5:4 bei der TSV Immenhausen II durch.
Die erste Halbzeit gehörte klar den Gästen: Die TSV fand kaum Zugriff auf das Spiel, während Wolfhagen zielstrebig agierte. Fehler in der Immenhäuser Defensive, ein Foulelfmeter sowie ein sehenswerter Freistoßtreffer sorgten bereits bis zur 23. Minute für eine komfortable 3:0-Führung für die Gäste aus Wolfhagen durch Becker, Kratzsch und Ochse. Erst in der Nachspielzeit gelang der TSV der Anschluss aus dem Nichts: Ein langer Abschlag von Keeper Rehrmann rutschte durch und Nasim Ghasemi nutzte die Gelegenheit zum 1:3.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der TSV wie ausgewechselt. Mit deutlich mehr Einsatz und Spielkontrolle drängten die Gastgeber auf den Ausgleich – erfolgreich: Ghasemi traf erneut, ehe Adrian Handel in der 68. Minute das 3:3 erzielte. Doch der Jubel hielt nicht lange: In der 73. Minute brachte Kratzsch Wolfhagen erneut in Führung, ehe Oliver Speer nur drei Minuten später mit einem sehenswerten Schuss in den Knick wieder ausglich.
Doch dann der bittere Moment: In der 80. Minute unterlief Keeper Rehrmann ein kapitaler Fehler – beim Versuch, den Ball zu klären, trat er über den Ball, und Hankel schob zum 5:4 für die Gäste ein. Trotz großer Bemühungen in der Schlussphase scheiterte die TSV mehrfach am überragend reagierenden FSV-Schlussmann Marc Mayer, der mit mehreren Paraden den Sieg für Wolfhagen festhielt.
Fazit: Die TSV verliert dieses Spiel aufgrund einer desaströsen Leistung in Halbzeit 1. Die starke Aufholjagd nach der Pause zeugte zwar von starker Moral, blieb aber letztlich unbelohnt. Wolfhagen nutzte die Geschenke konsequent und entführte drei Punkte aus Immenhausen.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Andy Rehrmann, Leon Beilstein, Marcel Quambusch, Leon Heckel, Mert Ongun, Tim Lindemann (39‘ David Golek), Niels Krüger (88‘ Marcel Hirdes), Luca Marinho da Costa, Oliver Speer, Nasim Ghasemi, Samuel Hartig (46‘ Adrian Handel)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
0:1 Jonah Becker (7‘)
0:2 Eike Kratzsch (21‘ - Foulelfmeter)
0:3 Christian Ochse (23‘)
1:3 Nasim Ghasemi (45‘+3 - Vorlage Andy Rehrmann)
2:3 Nasim Ghasemi (60‘ - Vorlage Luca Marinho da Costa)
3:3 Adrian Handel (68‘ - Vorlage Oliver Speer)
3:4 Eike Kratzsch (73‘)
4:4 Oliver Speer (76‘ - Vorlage Adrian Handel)
4:5 Mike Hankel (80‘)