Torreiches Spektakel im Aufsteiger-Duell mit bitterem Ende für die TSV

Das aufgrund des Oktoberfests vorgezogene Freitagabendspiel bot den Zuschauern ein echtes Spektakel, insbesondere in Halbzeit 2. In einem torreichen Duell der Aufsteiger setzte sich der FSV Wolfhagen III knapp mit 5:4 bei der TSV Immenhausen II durch.

Die erste Halbzeit gehörte klar den Gästen: Die TSV fand kaum Zugriff auf das Spiel, während Wolfhagen zielstrebig agierte. Fehler in der Immenhäuser Defensive, ein Foulelfmeter sowie ein sehenswerter Freistoßtreffer sorgten bereits bis zur 23. Minute für eine komfortable 3:0-Führung für die Gäste aus Wolfhagen durch Becker, Kratzsch und Ochse. Erst in der Nachspielzeit gelang der TSV der Anschluss aus dem Nichts: Ein langer Abschlag von Keeper Rehrmann rutschte durch und Nasim Ghasemi nutzte die Gelegenheit zum 1:3.