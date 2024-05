Torreiches Remis zwischen JSG Lechtingen/Wallenhorst und VfL Oldenburg

A-Jun. LL WE

In einem packenden Nachholspiel des 14. Spieltags der A-Junioren Landesliga trafen die JSG Lechtingen/Wallenhorst und der VfL Oldenburg aufeinander. Von Anfang an war klar, dass es ein spannendes Spiel werden würde.

Die JSG Lechtingen/Wallenhorst zeigte jedoch Moral und konnte in der 30. Minute durch Maksym Lashkevych erneut ausgleichen. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang Benito Kobets vom VfL Oldenburg das 2:3. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Lukas Brennecke mit einem Kopfball nach einer Ecke von Justus Grewe erneut der Ausgleich zum 3:3.

In der 13. Minute gelang JSG Lechtingen/Wallenhorst durch Vancho Prnkovski nach Vorarbeit von Jarne Müller die Führung zum 1:0. Doch der VfL Oldenburg ließ sich nicht lange bitten und glich in der 24. Minute durch Finn Jordan zum 1:1 aus. Nur zwei Minuten später erzielte Jordan mit einem direkten Freistoß aus rund 20 Metern sogar die Führung zum 1:2 für den VfL.

In der 54. Minute brachte Justus Grewe die JSG Lechtingen/Wallenhorst sogar mit einem tollen Schuss aus der rechten Ecke in Führung.

Doch die Freude währte nicht lange, denn in der 57. Minute gelang Benito Kobets erneut der Ausgleichstreffer zum 4:4 für den VfL Oldenburg.

Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden zwischen beiden Mannschaften, die sich nichts schenkten und bis zum Schluss um jeden Ball kämpften. Ein rassiges Spiel, das den Zuschauern sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

JSG Lechtingen/Wallenhorst: Jarne Müller, Milan Akyüz, Jean-Ariel Adjovi-Signanhode, Milos Sreckovic (61. Erik Förster), Collin Lautenschläger, Dominik Wanat (46. Karim Bajo) (82. Vancho Prnkovski), Jona Jungblut, Lukas Brennecke, Justus Grewe, Vancho Prnkovski (46. Ayaz Abdullah), Maksym Lashkevych (74. Nikolay Petrov) - Trainer: Christian Placke - Trainer: Tony Harsdorf

VfL Oldenburg: Joshua Voigt, Paul Fridolin Pörksen, Mika Kjell Juretzka, Taycan Das, Milot Peci, Ahmet Efe Özbek, Finn Jordan, Benito Kobets, Diego Raykov, Nelson Kyeremeh Kortlang, Leon Kunig - Trainer: Marcel Jordan

Schiedsrichter: Florian Hotfilter

Tore: 1:0 Vancho Prnkovski (13.), 1:1 Finn Jordan (24.), 1:2 Finn Jordan (26.), 2:2 Maksym Lashkevych (30.), 2:3 Benito Kobets (39.), 3:3 Lukas Brennecke (45.), 4:3 Justus Grewe (54.), 4:4 Benito Kobets (57.)