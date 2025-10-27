Torreiches Remis in Weingarten

Zum Abschluss der Hinrunde traf der SVW im Argonnenpark in Weingarten auf den letzten Gegner FC Kosova. Auf dem schwierigen Untergrund entwickelte sich ein unerwartet flottes Spiel mit vielen Offensivbemühungen beider Mannschaften. Direkt zu Spielbeginn konnte David Strobel den SVW mit einem Linksschuss ins kurze Eck in Führung bringen, die jedoch postwendend durch einen abgefälschten Abschluss der Hausherren gekontert wurde. Die technisch versierten Angreifer von Kosova zeigten immer wieder ihre Fähigkeiten, ein Abschluss landete kurz später am Gebälk. Doch auch auf der anderen Seite boten sich weitere Möglichkeiten. Buning scheiterte zunächst noch an den Umständen und sich selbst, bevor er es besser machen konnte und die Gäste erneut in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeit klatschte ein langer Ball von Strobel noch auf die Latte, was sicherlich mit dem unberechenbaren Wind zu tun hatte.

Direkt nach der Pause lag der Fokus dann auf MH7. Erst vergab er relativ kläglich allein vor dem Torhüter, aber nur wenig später erzwang er im Strafraum das Foulspiel und den daraus resultierenden Strafstoß. Jonas Pfeifer nahm sich dessen an und verwandelte gewohnt souverän. Im Anschluss entwickelte sich die wildeste Phase der Partie. Bis zur 70.Minute sollten noch 4 weitere Tore fallen. Zunächst stellte Kosova den Anschluss her, indem sie aus dem Getümmel eines Eckballs heraus das Spielgerät ins Tor bugsieren konnten. Ein schneller Konter fünf Minuten später brachte den Ausgleich für die Hausherren. Doch auch der SVW zeigte sich standardstark, als Buning Pfeifers Ecke im Netz unterbrachte. Das letzte Tor der Partie war erneut ein Strafstoß nach einem Handspiel. Weingarten verwandelte sicher.