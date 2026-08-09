Torreiches Remis in Todesfelde und wichtiger Phönix-Erfolg

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Vor der Kulisse von 1000 Zuschauern lieferten sich die beiden Kontrahenten einen intensiv geführten Schlagabtausch, den die Gastgeber im zweiten Durchgang zu ihren Gunsten entschieden. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Denis Husser in der 50. Minute. Nur acht Minuten später baute Asuma Ikari in der 58. Minute den Vorsprung mit dem Treffer zum 2:0-Endstand aus.

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Vor 4119 Zuschauern gerieten die Hausherren zunächst in Rückstand, als Tom Sanne in der 15. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Die Gastgeber drängten in der Folge auf den Ausgleich, der Rafael Brand in der 61. Minute mit dem 1:1 gelang. In einer von hoher Intensität geprägten Schlussphase markierte Kai Pröger in der 85. Minute die 2:1-Führung, ehe Mats Facklam in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) mit dem Treffer zum 3:1-Endstand für die Entscheidung sorgte. ---

Ein dramatisches Spiel erlebten die 2700 Zuschauer in Emden, wo die Hausherren furios starteten. Bereits in der zweiten Minute erzielte Nick Stepantsev das 1:0. Noch vor der Pause erhöhte Theo Schröder in der 41. Minute auf 2:0, ehe derselbe Akteur in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 nachlegte. Trotz des deutlichen Rückstands steckten die Hamburger nicht auf: Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 3:1, und Finn Barkowsky brachte mit dem 3:2 in der 87. Minute noch einmal große Spannung in die Schlussminuten. Letztlich brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Vor 939 Zuschauern brannten die Gastgeber ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Den Reigen der Tore eröffnete Rasmus Tobinski in der 14. Minute mit der 1:0-Führung, ehe derselbe Akteur nur wenig später in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und kamen durch Toralf Hense in der 37. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. Die prompte Antwort folgte jedoch auf dem Fuße, als Kevin Ntika in der 40. Minute das 3:1 markierte. Im zweiten Durchgang schraubte Torben Marten in der 58. Minute das Ergebnis auf 4:1 hoch, bevor erneut Rasmus Tobinski mit seinem dritten Tor in der 78. Minute das 5:1 folgen ließ. Den Schlusspunkt dieser unterhaltsamen Partie setzte Lamin Beuck, der in der 81. Minute den Endstand zum 5:2 herstellte. ---

In einer von hoher Intensität und Kampfgeist geprägten Begegnung feierte der Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst einen umjubelten Heimerfolg gegen den VfB Lübeck. Nach einer torlosen ersten Halbzeit avancierte Ibrahim Temin zum Matchwinner der Partie: In der 65. Minute erzielte er die 1:0-Führung für die Hausherren, bevor er nur sechs Minuten später in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand perfekt machte. ---

Vor 330 Zuschauern feierten die Hausherren einen Heimerfolg. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Omar Rahimic bereits in der 14. Minute. Im zweiten Durchgang baute Ousman Touray in der 64. Minute den Vorsprung mit dem Treffer zum 2:0-Endstand aus. ---

In einem mitreißenden Schlagabtausch vor 697 Zuschauern trennten sich der Aufsteiger und die Bundesliga-Reserve unentschieden. Die Gäste gingen in der 29. Minute durch einen Foulelfmeter von Christian Stark mit 0:1 in Führung. Ebenfalls per Foulelfmeter gelang Justin Henri Cloppatt in der 38. Minute der 1:1-Ausgleich. Noch vor der Pause schlug die Zweitvertretung zurück, als Arian Römers in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) das 1:2 erzielte. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Justin Henri Cloppatt in der 50. Minute erneut einen Foulelfmeter zum 2:2. In der 67. Minute brachte Marco Drawz die Gastgeber erstmals mit 3:2 in Front, ehe Jakob Wiehe in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 3:3-Endstand setzte. ---

Einen umkämpften Auswärtserfolg feierten die Gäste in einer intensiv geführten Partie. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der Anfangsphase, als Bastian Redecker in der 7. Minute das 0:1 erzielte, was zugleich den Endstand bedeutete. ---