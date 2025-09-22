– Foto: Ingo Hörning

Torreiches Remis in Meilingen – FC Waldems erkämpft Punkt beim 4:4

In einem packenden und torreichen Duell trennte sich die SG Meilingen am Sonntag mit 4:4 vom FC Waldems. Die Zuschauer sahen ein Spiel voller Emotionen und Spannung, in dem die Gäste aus Waldems dreimal in Führung gingen, diese aber jeweils schnell wieder hergeben mussten. Schon früh sorgte der FC Waldems für Jubel: Nach einem Foul an Sören Hofmann im Strafraum übernahm Michael Stasch die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 0:1 (2.). Doch Meilingen antwortete postwendend. Ein langer Ball über die Waldemser Abwehr, die in dieser Situation auf Abseits spielte, nutzte Hackl zum Ausgleich (1:1).

Die Gäste ließen sich davon nicht beirren und gingen durch einen sehenswerten Treffer von Bastian Guckes erneut in Führung (1:2). Doch eine Unstimmigkeit im Waldemser Mittelfeld brachte den Hausherren das 2:2. Nach der Pause war es erneut Michael Stasch, der mit seinem zweiten Treffer für die abermalige Führung des FC Waldems sorgte (2:3). Doch dann folgte eine starke Phase der SG Meilingen, die zwei Unaufmerksamkeiten in der Waldemser Defensive eiskalt nutzte und die Partie zum 4:3 drehte.