Torreiches Remis auf den Reutenen!

Unsere Mannschaft verschlief die erste halbe Stunde in Mergelstetten komplett. Vorne konnte man im Anlaufverhalten kaum verhindern, dass die Heimelf lange Bälle in die Tiefe spielte und so fielen dann die Tore auch ohne große Gegenwehr. Das änderte sich dann erst mit dem Rückstand und man hatte als erste Reaktion einen Pfostenschuss und einen weiteren Abschluss. Das 3:1 fiel in der 35.Minute durch den eingewechselten Maximilian Köhle, der von Felix Kaiser bedient wurde und den Ball im Winkel versenkte. Leider verpennte man den nächsten langen Ball erneut und es stand 4:1. Das Spiel ging nun hin und her, vor allem über die linke Seite konnte man das Spiel mehr und mehr in die Hand nehmen. Nach Flanke von Köhle flog der Ball an Kaisers Kopf zum 4:2. Weitere drei Minuten später, diesmal ähnlich Szene auf Bulut mit dem Anschluss zum 4:3. Mit diesem turbulenten Ergebnis ging es nun auch in die Pause. Nach dem Wechsel stellte die Heimelf die Formation um und man hatte damit einige Probleme in der Verteidigung. Trotz einiger bester Möglichkeiten verpasste es der SVM das 5:3 zu machen. Selbst tat sich ebenfalls schwer, hatte aber auch die ein oder andere Chance zum 4:4. Dies fiel dann erst durch Kapitän Feuchters schön platzierten Freistoß in der 86.Minute. Nach einer weiteren tollen Kombination mit Felix Kaiser machte Sokol Lutfiu sogar noch das 4:5 kurz vor Ende der regulären Spielzeit und stellte das Spiel damit auf den Kopf. Aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen zeigte Schiedsrichter Schiek acht Minuten Nachspielzeit an, in der zunächst Feuchter gelb-rot sah und anschließend kassierte man noch das 5:5 per Kopfball in der zehnten Minute der Überzeit. Weitere 5 Minuten Nachspielzeit musste man nach dem Treffer noch überstehen, bevor das Spiel dann endlich zu Ende ging.