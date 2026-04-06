Torreiches Osterfest beim SV Dörpum: Heider SV II mit einem 1:12

Simon Bahnsen (li., SV Dörpum) trifft am meisten gegen den Heider SV II. – Foto: Ismail Yesilyurt

Es ist einer der höchsten fünf Ergebnisse in der Landesliga- Historie und reiht sich in einem 15:0 (2019/20 TSV Klausdorf gegen die SG Neustrand), 13:2 und einem weiteren 12:1 ein

Es war ein Osterfest zum Vergessen für die Reserve des Heider SV. Beim SV Dörpum erlebte das Tabellenschlusslicht der Landesliga Schleswig sein sportliches Waterloo. Mit einer Rumpftruppe angereist, gerieten die Dithmarscher in einen regelrechten Torrausch der Gastgeber und mussten sich am Ende mit einer historischen 1:12-Packung geschlagen geben.

Es war ein Osterfest zum Vergessen für die Reserve des Heider SV. Beim SV Dörpum erlebte das Tabellenschlusslicht der Landesliga Schleswig sein sportliches Waterloo. Mit einer Rumpftruppe angereist, gerieten die Dithmarscher in einen regelrechten Torrausch der Gastgeber und mussten sich am Ende mit einer historischen 1:12-Packung geschlagen geben.

Es ist einer der höchsten fünf Ergebnisse in der Landesliga- Historie und reiht sich in einem 15:0 (2019/20 TSV Klausdorf gegen die SG Neustrand), 13:2 und einem weiteren 12:1 ein

Der 52-jährige Co-Trainer Mamadou Sabaly (Heider SV II) kam zu seinem zweiten Saisoneinsatz. – Foto: Ismail Yesilyurt

Hinz erklärte nach der Partie die missliche Lage: „Insgesamt vier Spieler aus der Dritten, zwei aus der A-Jugend mitnehmen müssen, da wir sehr viele Ausfälle hatten, auch feiertagsbedingt. Mal welche im Urlaub et cetera. Wir waren arg gebeutelt, haben auch Verletzte und so weiter. Nichtsdestotrotz wollten wir nicht kommen, jaulen und antreten.“

Erschwerend kam hinzu, dass sich der ohnehin nur aus der Dritten ausgeliehene Torwart früh im Spiel verletzte, mangels Alternativen jedoch bis zum Ende durchhalten musste. „Er konnte natürlich dadurch nich so aktiv im Tor oder konnte nicht aktiv im Tor wirken, wie er sich das vielleicht selber auch vorgestellt hat“, so Hinz. Dörpumer Torfestival vor heimischer Kulisse Der SV Dörpum hingegen zeigte keinerlei Gnade mit dem angeschlagenen Gegner. Bereits nach sechs Minuten eröffnete Spielertrainer Thies Borchardt den Torreigen. Bis zur Halbzeitpause schraubten die Nordfriesen das Ergebnis konsequent auf 6:0 hoch. Dörpums Coach Borchardt zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir waren über fast das gesamte Spiel sehr konzentriert, mit wenigen Ausnahmen, sind immer wieder auch auf dem Gas geblieben. Das war das, was wir uns auch in der Halbzeit noch mal vorgenommen haben. Haben relativ schnell erkannt, mit welchen Mitteln man an dem Tag gefährlich werden konnte und haben das wirklich konsequent verfolgt.“ Ein Ehrentreffer inmitten des Hagels Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dörpum „auf dem Gas“. Zwar gelang Thore Brügmann in der 57. Minute der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:8, doch am Spielverlauf änderte dies natürlich nichts. Simon Bahnsen glänzte mit drei Toren und schraubte seine Saisonbilanz als bester Dörpumer Torschütze auf 12 Treffer hoch, bevor Lars Peretzke in der Schlussminute per Strafstoß das Dutzend vollendete.

Keeper Stefan Hansen (SV Dörpum) durfte die meiste Zeit Tore seiner Mitspieler bewundern. – Foto: Ismail Yesilyurt