Torreiches Osterfest beim SV Dörpum: Heider SV II mit einem 1:12

Es war ein Osterfest zum Vergessen für die Reserve des Heider SV. Beim SV Dörpum erlebte das Tabellenschlusslicht der Landesliga Schleswig sein sportliches Waterloo. Mit einer Rumpftruppe angereist, gerieten die Dithmarscher in einen regelrechten Torrausch der Gastgeber und mussten sich am Ende mit einer historischen 1:12-Packung geschlagen geben.
Es ist einer der höchsten fünf Ergebnisse in der Landesliga- Historie und reiht sich in einem 15:0 (2019/20 TSV Klausdorf gegen die SG Neustrand), 13:2 und einem weiteren 12:1 ein
Es war ein Osterfest zum Vergessen für die Reserve des Heider SV. Beim SV Dörpum erlebte das Tabellenschlusslicht der Landesliga Schleswig sein sportliches Waterloo. Mit einer Rumpftruppe angereist, gerieten die Dithmarscher in einen regelrechten Torrausch der Gastgeber und mussten sich am Ende mit einer historischen 1:12-Packung geschlagen geben.
Es ist einer der höchsten fünf Ergebnisse in der Landesliga- Historie und reiht sich in einem 15:0 (2019/20 TSV Klausdorf gegen die SG Neustrand), 13:2 und einem weiteren 12:1 ein
Hinz erklärte nach der Partie die missliche Lage: „Insgesamt vier Spieler aus der Dritten, zwei aus der A-Jugend mitnehmen müssen, da wir sehr viele Ausfälle hatten, auch feiertagsbedingt. Mal welche im Urlaub et cetera. Wir waren arg gebeutelt, haben auch Verletzte und so weiter. Nichtsdestotrotz wollten wir nicht kommen, jaulen und antreten.“
Erschwerend kam hinzu, dass sich der ohnehin nur aus der Dritten ausgeliehene Torwart früh im Spiel verletzte, mangels Alternativen jedoch bis zum Ende durchhalten musste. „Er konnte natürlich dadurch nich so aktiv im Tor oder konnte nicht aktiv im Tor wirken, wie er sich das vielleicht selber auch vorgestellt hat“, so Hinz.
Der SV Dörpum hingegen zeigte keinerlei Gnade mit dem angeschlagenen Gegner. Bereits nach sechs Minuten eröffnete Spielertrainer Thies Borchardt den Torreigen. Bis zur Halbzeitpause schraubten die Nordfriesen das Ergebnis konsequent auf 6:0 hoch.
Dörpums Coach Borchardt zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir waren über fast das gesamte Spiel sehr konzentriert, mit wenigen Ausnahmen, sind immer wieder auch auf dem Gas geblieben. Das war das, was wir uns auch in der Halbzeit noch mal vorgenommen haben. Haben relativ schnell erkannt, mit welchen Mitteln man an dem Tag gefährlich werden konnte und haben das wirklich konsequent verfolgt.“
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dörpum „auf dem Gas“. Zwar gelang Thore Brügmann in der 57. Minute der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:8, doch am Spielverlauf änderte dies natürlich nichts. Simon Bahnsen glänzte mit drei Toren und schraubte seine Saisonbilanz als bester Dörpumer Torschütze auf 12 Treffer hoch, bevor Lars Peretzke in der Schlussminute per Strafstoß das Dutzend vollendete.
Borchardt freute sich besonders über das Geschenk an die 140 Zuschauer: „Wir sind glücklich über den Sieg, über das Ergebnis natürlich auch, über die Art und Weise und den Fakt, dass wir zu Hause so ein Spiel für unsere Fans hinlegen konnten. Von dem her war das eine runde Leistung und den Schwung, die Energie nehmen wir mit für die nächsten Wochen.“
Für den Heider SV II bleibt nach diesem „schwarzen Tag“ nur die Flucht nach vorne. Bei noch sechs verbleibenden Partien ist die Lage aussichtslos, doch Sven Hinz bleibt fair: „Wir hätten gerne bessere Paroli geboten, aber es gibt halt auch so schwarze Tage, wenn man eben halt unten drinne steht und dann passiert gar nichts mehr und klappt auch gar nichts mehr und dann hat man auch noch Pech und so weiter und so fort im Personal. Aber nichtsdestotrotz haben wir das, glaube ich, versucht, vernünftig durchzuziehen das Spiel und gratulieren dem Gegner zu dem hohen Kantersieg.“
Stimmen zum SpielSven Hinz (Trainer Heider SV II)
SV Dörpum: Hansen – Ebsen (71. Stöber), Paulsen, Peretzke, Lasse Möllgaard – Magnussen, Borchardt, Petersen (61. Thomsen), Henrik Möllgaard – Bahnsen, Schickedanz.
Spieler-Trainer: Thies Borchardt.
Heider SV II: Alhelo – Al Kheir, Jörn Dohrmann (78. Sabaly), Patzer (46. Krajewski), Nagel, Boukara, Gahllib (71. Mißfelder), Brügmann, Sanchez, Ibrahim, Saleh.