Torreiches Nachholspiel: Erlangen und Bamberg schenken sich nichts

Nach den wetterbedingten Regenausfällen wurde die Partie zwischen dem ATSV Erlangen und dem FC Eintracht Bamberg 2010 heute nachgeholt – und sie hielt, was sie versprach: ein mitreißendes Spiel zweier formstarker Mannschaften, das am Ende keinen wirklichen Verlierer kannte.

Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Begegnung. Bereits in der 15. Minute brachte Tanyel Deliboyraz den ATSV mit seinem dritten Saisontor in Führung. Doch die Gäste aus Bamberg antwortete prompt: Robin Zeitler traf in der 23. Minute zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause – das Spiel blieb bis dahin ausgeglichen und umkämpft.

Kurz nach Wiederanpfiff drehte Bamberg die Partie: Andreas Pfahlmann traf in der 48. Minute zum 2:1 für die Oberfranken. Doch die Freude währte nicht lange – Florian Markert stellte in der 54. Minute auf 2:2, bevor Dior Zabërgja (69.) den ATSV sogar wieder in Führung brachte. Bamberg zeigte jedoch Moral: Joker Timm Strasser erzielte in der 82. Minute das 3:3 und rettete seiner Mannschaft damit einen Punkt.

Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): "Ein sehr intensives Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben. Für unsere Jungs hat es großen Spaß gemacht, dieses Spiel zu bestreiten. Wir haben gegen einen Gegner drei Tore erzielt, der in den letzten vier Spielen kein Gegentor bekommen hatte – das war schon klasse. Auch für die Zuschauer war es spannend: Sechs Tore in einem Spiel sind natürlich ein tolles Spektakel. Für uns war es wichtig, an die Leistung gegen Stadeln anzuknüpfen – das ist uns sehr gut gelungen. Da beide Teams alles gegeben haben, geht das Unentschieden meiner Meinung nach in Ordnung."

Mit der Punkteteilung verbessert sich der ATSV Erlangen auf Rang 4, während Eintracht Bamberg nun Sechster ist. Beide Teams bleiben damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe um den ASV Neumarkt, Stadeln und Eltersdorf.

Für den FC Eintracht Bamberg geht es bereits am kommenden Samstag (18.10.) weiter - zuhause gegen die DJK Gebenbach. Erlangen hingegen hat etwas mehr Zeit zur Regeneration und bestreitet das nächste Spiel erst am darauffolgenden Freitag, wenn die Zweitvertretung des SSV Jahn Regensburg zu Gast ist.