Torreiches Duell: 1.FC Rielasingen-Arlen dreht Partie gegen SV Linx un

Torreiches Duell: 1.FC Rielasingen-Arlen dreht Partie gegen SV Linx

Torreiches Duell: 1.FC Rielasingen-Arlen dreht Partie gegen SV Linx und feiert dritten Sieg in Folge In einem temporeichen und torreichen Spiel setzte sich der 1.FC Rielasingen-Arlen gegen den SV Linx mit 4:2 (0:1) durch. Von der ersten Minute an gab es keine Abtastphase, und die Zuschauer erlebten ein spektakuläres Duell mit vielen Chancen auf beiden Seiten.

Die Gäste aus Linx begannen stark und hatten bereits nach wenigen Sekunden die erste Großchance. Elias Christiansen zielte von der linken Seite auf die kurze Ecke, verfehlte jedoch knapp. Kurz darauf landete ein Flankenball des Linxer Stürmers Tim Keck auf der Latte. Die Talwiesen-Elf drängte ebenfalls von Beginn an nach vorne, und Leon Sattler hatte nach fünf Minuten eine gute Möglichkeit, als er den Gästetorhüter umkurvte und aus spitzem Winkel das Tor verfehlte. Nach zehn Minuten konnte Sattler den Ball nach einer tollen Flanke von Brian Ernst aufnehmen, dessen Direktabnahme aus acht Metern jedoch von Torhüter Omar Bounatouf mit einer Glanzparade zur Ecke pariert wurde. Das Spiel blieb intensiv, und nach 34 Minuten nutzten die Gäste eine Ecke, bei der der lange Pfosten unbewacht blieb. Roman Angot schoss aus kurzer Distanz zur Führung für den SV Linx ein.