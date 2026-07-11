Torreiches Drama und Nullnummer: Regionalligist im Doppeltest

Ein turbulenter Torreigen gegen den Oberligisten

Der heutige Samstag begann für den Regionalligisten Greifswalder FC mit einer überaus ereignisreichen und nervenaufreibenden Begegnung. Vor 180 Zuschauern traf die Mannschaft auf den Oberligisten TSG Neustrelitz und legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 2. Spielminute brachte der treffsichere Colin Kroll-Thiel das Team mit 1:0 in Führung.

Die anfängliche Dominanz spiegelte sich schnell im Ergebnis wider, als in der 13. Minute bereits das 2:0 fiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Janis Juckel in der 41. Minute auf den komfortablen 3:0-Pausenstand.

Als Laurin Schößler in der 59. Minute sogar das 4:0 erzielte, schien die Partie vorzeitig entschieden zu sein. Doch die Gäste zeigten enorme Moral und starteten eine unerwartete Aufholjagd. Zunächst verkürzte Younes Laribi in der 76. Minute auf 4:1, bevor nur zwei Minuten später in der 78. Minute das 4:2 fiel. Als in der 86. Minute sogar der 4:3-Anschlusstreffer herbeigeführt wurde, geriet der sicher geglaubte Sieg ins Wanken. Erst in der 89. Minute erlöste Colin Kroll-Thiel mit seinem zweiten Treffer zum 5:3-Endstand die Mannschaft.