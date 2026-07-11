Torreiches Drama und Nullnummer: Regionalligist im Doppeltest

Der Greifswalder FC hat einen intensiven Doppeltest hinter sich gebracht und dabei gemischte Gefühle erlebt. Am heutigen Samstag bezwang die Mannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Partien zunächst die TSG Neustrelitz in einem hochemotionalen Torfestival mit 5:3, ehe man sich kurz darauf vom VfB Lübeck mit einem torlosen Unentschieden trennte. Nach diesen kräftezehrenden Begegnungen richtet sich der Blick des Vereins nun vollauf auf das anstehende, prestigeträchtige Duell gegen den Drittligisten F.C. Hansa Rostock am kommenden Mittwoch.
Ein turbulenter Torreigen gegen den Oberligisten
Der heutige Samstag begann für den Regionalligisten Greifswalder FC mit einer überaus ereignisreichen und nervenaufreibenden Begegnung. Vor 180 Zuschauern traf die Mannschaft auf den Oberligisten TSG Neustrelitz und legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 2. Spielminute brachte der treffsichere Colin Kroll-Thiel das Team mit 1:0 in Führung.
Die anfängliche Dominanz spiegelte sich schnell im Ergebnis wider, als in der 13. Minute bereits das 2:0 fiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Janis Juckel in der 41. Minute auf den komfortablen 3:0-Pausenstand.
Als Laurin Schößler in der 59. Minute sogar das 4:0 erzielte, schien die Partie vorzeitig entschieden zu sein. Doch die Gäste zeigten enorme Moral und starteten eine unerwartete Aufholjagd. Zunächst verkürzte Younes Laribi in der 76. Minute auf 4:1, bevor nur zwei Minuten später in der 78. Minute das 4:2 fiel. Als in der 86. Minute sogar der 4:3-Anschlusstreffer herbeigeführt wurde, geriet der sicher geglaubte Sieg ins Wanken. Erst in der 89. Minute erlöste Colin Kroll-Thiel mit seinem zweiten Treffer zum 5:3-Endstand die Mannschaft.
Kräftezehrende Nullnummer gegen den Nord-Vertreter
Direkt im Anschluss an dieses emotionale Auf und Ab wartete bereits die zweite anspruchsvolle Aufgabe des Tages auf das Team. In der darauffolgenden Partie ging es gegen den VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord. Vor 160 Zuschauern entwickelte sich eine andere Begegnung, die von taktischer Disziplin geprägt war. Nach den intensiven 90 Minuten zuvor stand die Defensive im Fokus, um gegen den spielstarken Kontrahenten Stabilität zu beweisen.
Trotz des großen läuferischen Einsatzes und leidenschaftlicher Zweikämpfe blieben hochkarätige Offensivaktionen auf beiden Seiten Mangelware. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften nach einem zähen Ringen mit einem 0:0-Unentschieden, bei dem keine Tore bejubelt werden konnten.
Ein echter Härtetest gegen die Kogge aus Rostock
Die nächste sportliche Herausforderung wirft bereits ihre Schatten voraus und verspricht ein echtes Highlight für den gesamten Verein zu werden. Am kommenden Mittwoch, den 15.07.2026, bestreitet der Greifswalder FC sein nächstes Vorbereitungsspiel. Der Anstoß dieser mit Spannung erwarteten Begegnung ist für 16:30 Uhr angesetzt. Das Team muss für diese anspruchsvolle Auswärtspartie reisen und wird in Neuruppin antreten. Der Kontrahent ist kein Geringerer als der Drittligist F.C. Hansa Rostock.