Torreiches Derby

VfR Hausen III – SV Biengen II 1:5 (1:0)

Unsere Dritte sorgt …

… in der Kreisliga B 6 immer für was Neues. Nach zwei tollen Heimsiegen – mit 4:0 gegen die Spvgg. Untermünstertal II (alle Tore in Halbzeit zwei) und 7:1 gegen den VfR Pfaffenweiler II (6:1 zur Pause) – nun die Kehrtwende. Gegen den SV Biengen II führte man zur Pause mit 1:0.

In der 27. Minute ein schöner Pass von David Romano auf die rechte Außenbahn. Florian Ruschlau erlief den Ball, passte scharf vor das Gästegehäuse, und Torhüter Fabian Schlupf „schlupfte“ die Kugel sprichwörtlich durch. Michael „Geig-Air“ Kel hatte dann wenig Mühe abzustauben. Keeper Felix Dahm verhinderte danach gleich zweimal (32./33.) glänzend den Ausgleich.

Dann – zum dritten Mal in Folge – eine krass einseitige Halbzeit. Aber dieses Mal für den Gegner. Man wurde regelrecht „abgeschossen“. Der bisher sieglose SV Biengen II spielte sich in einen Rausch. Giorgio Caputo (51.) eröffnete den „gelben Torreigen“ zum 1:1. Dann ging es ratzfatz: 1:2 (58.) Jakob Saier, 1:3 (67.) Nicolas Fuchs, 1:4 (77.) Giorgio Caputo. Den Schlusspunkt setzte der starke Gästekapitän Jakob Saier zum 1:5 (89.).

Tore:

1:0 (27.) Michael Kel (Florian Ruschlau)

1:1 (51.) Giorgio Caputo

1:2 (58.) Jakob Saier

1:3 (67.) Nicolas Fuchs

1:4 (77.) Giorgio Caputo

1:5 (89.) Jakob Saier

Aufstellung des VfR Hausen III:

Dahm, Jallow, Yassine, Reinhardt (73. Felsinger), Stefano Romano, Mai (C) (73. Filippo Romano), Kel, Bleile, Ruschlau, Hoch (67. Ristic), David Romano.

Zuschauer: 25

Schiedsrichter:

Ralf Bossert (SV Solvay Freiburg) – mit einer guten Leistung.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)