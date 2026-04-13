Torreicher wird’s nicht

Nach anfänglichen Unsicherheiten im Defensivverbund und vergebenen Topchancen

entwickelte sich das Spiel ab der 17. Minute zu einem munteren Scheibenschießen auf

Seiten der Zeller. Den Auftakt machte Torjäger Peter Schwegler. Bis zur Halbzeit konnten

sich auch Robin Braun und 2x Koray Öz in die Torjägerliste eintragen.

Nach der Halbzeit klingelte es im 5 Minutentakt. 4x Peter Schwegler, 2x Tobias Goll sowie

Nils Leibold und Youngster Julian Rau ließen den Ball im Sparwiesener Tor zappeln. In

Summe ein auch in der Höhe verdienter nie gefährdeter Heimsieg.

F.R.