Torreicher Test: TuRU gewinnt 4:3 gegen Gerresheim

Testspiele mit Beteiligung von TuRU Düsseldorf haben in diesen Tagen einen recht hohen Unterhaltungswert. Vier Tage nach dem 6:2-Sieg im ersten Vorbereitungsspiel gegen den SC Reusrath ging es auch am Sonntag an der Feuerbachstraße wieder torreich zu. Gegen die Sportfreunde Gerresheim hieß es nach 90 Minuten und Toren von Diyar Turan, Melva Luzalunga (2) und Mohamed Darwish 4:3 für den Landesligisten.

Auch wenn das Ergebnis gegen einen zwei Klassen tiefer angesiedelten A-Kreisligisten auf den ersten Blick kein Ruhmesblatt war, zog Daniel Rey ein zufrieden stellendes Fazit. „Meiner Meinung nach hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen müssen. Gerresheim war auch sehr effektiv, sie haben ihre Chancen konsequent genutzt“, meinte der 38-Jährige, der in Abwesenheit des an der Schulter verletzten Coaches Francisco Carrasco als Spielertrainer agierte und die Blau-Weißen zu Beginn als Kapitän auf das Feld führte. Ebenfalls in der Startelf der Oberbilker stand wie schon gegen Reusrath Hussein Hammouda. „Er verfügt über ein gutes Passspiel. Man sieht sofort, dass er schon ein paar Spiele in der Mittelrheinliga auf dem Buckel hat“, lobte Rey den aus Siegburg gekommenen Mittelfeldspieler. Für Hammouda endete die Partie gegen Gerresheim allerdings vorzeitig. Aufgrund muskulärer Beschwerden musste der 27-Jährige ausgewechselt werden. Ein Schicksal, das Hamouda an diesem Nachmittag mit Mykyta Kilidarov und Gian-Luca Iseni teilte. Für den eingewechselten Iseni war sogar schon nach wenigen Minutensofort wieder Schluss. Der 23-Jährige, der in der Hinrunde aufgrund von Verletzungen nur viermal zum Einsatz kam, ist bislang ein Pechvogel in der laufenden Saison.

Gerresheim hinterlässt Eindruck

Während die mit drei Gastspielern angetretene TuRU den knappen Sieg also relativ teuer bezahlte, tankten die Sportfreunde trotz des Ergebnisses Selbstvertrauen. „Sie haben das Spiel sehr ernst genommen, sich in jeden Zweikampf rein geschmissen und ihre Sache insgesamt ordentlich gemacht“, lobte Rey den Kontrahenten, der in der Rückrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga spielt.