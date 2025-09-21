Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Torreicher Tag bei SG Schierstein vs. FC Albania Wiesbaden II
Früh ging es los: Bereits in der 4. Minute drückte A Yildiz das 1:0.
Nur wenige Minuten später: Yildiz macht das 2:0 (22).
Kurz darauf: M Kohi erhöht auf 3:0 (24), gefolgt von K Zkhnin auf 4:0 (33).
Albania schlägt kurz zurück: A Haziri erzielt das 4:1 (35).
Schierstein zeigt sofort Reaktion: Yildiz trifft erneut zum 5:1 (36).
Noch vor der Pause legt Zkhnin das 6:1 nach (44).
Nach der Pause weiterhin das gleiche Bild:
D Kresic bringt es auf 7:1 (58).
M Kohi markiert das 8:1 (77) und später sogar das 9:1 (79).
Yildiz trifft noch zwei Mal: 10:1 (85), 11:1 (88).
Kurz vor Schluss erhöht M Soultani auf den Endstand von 12:1 (89).
Analyse
Der Sieg war dominant und verdient. Von Anfang an wurde offensiv das Tempo gemacht.
Die Defensive von Schierstein stand stabil und ließ so gut wie nichts zu, außer dem einen Gegentor kurz vor der Halbzeit. Das war unglücklich, aber hat nicht geschadet.
Einige Spieler haben herausgeragt:
A Yildiz mit überragender Leistung und mehreren Toren
M Kohi ebenfalls stark, besonders in der zweiten Halbzeit
Auch K Zkhnin, D Kresic und M Soultani haben beigetragen
Auffällig war, dass es noch deutlich höher hätte ausgehen können, viele Chancen wurden genutzt, aber auch einige ausgelassen.
Fazit
Das war ein starker Tag für SG Schierstein. Trotz des Gegentreffers blieb die Mannschaft fokussiert und hat das Spiel total dominiert. Trainer, Team und Fans können stolz sein. Leistung top, Moral stimmt.