Torreicher Start in die Sommertour

Damit gab der FCC nach 1974, 2006 und 2013 zum vierten Mal seine Visitenkarte im Rahmen eines Freundschaftsspiels in Münchenbernsdorf ab. Zu verdanken war dies dieses Mal Heinz Künnert, dem langjährigen Sponsor beider Vereine und ehemaligen FCC-Gremiumsmitglied: „Ich freue mich, dass die Jenaer nach zwölf Jahren wieder einmal in Münchenbernsdorf aufschlagen. Das ist das sportliche Highlight im Rahmen der Feierlichkeiten zu ‚101 Jahre SV 1924 Münchenbernsdorf‘."

Der Kreisliga-Zehnte der Vorsaison formulierte vor dem Freundschaftsvergleich gegen den FCC das sportliche Ziel, "nicht zweistellig" verlieren zu wollen. Doch die Jenaer Mannschaft, die mit zwei Probespielern (Timon Burmeister und Pedro Vitor) sowie Lennox Fink, Max Lanzendörfer und Richard Steinhäuser aus der eigenen Jugend in Münchenbernsdorf auflief, machte dem Wunsch des Gastgebers einen fetten Strich durch die Rechnung und konzentrierte sich viel mehr auf die Unterhaltung der knapp 1.000 Zuschauer. Und die wollten Tore sehen und sollten nicht enttäuscht werden.

Der FCC spielte in einem 4-2-3-1 und begann mit Marius Liesegang im Tor. Vor ihm bildeten Marcel Hoppe, Sören Reddemann, Maxim Hessel und Nils Butzen (von links) die Viererkette. Moritz Fritz und Lean Schoima agierten im zentralen defensiven Mittelfeld. Kay Seidemann belief die linke Außenbahn, Probespieler Timon Burmeister die rechte und zentral hinter der einzigen nominellen Spitze Manassé Eshele spielte Kevin Lankford.

Die erste Möglichkeit hatte Manassé Eshele per Kopf nach Vorarbeit Seidemanns, und kurz darauf traf er auch ins Netz - doch die Fahne ging hoch. In der fünften Spielminute war es dann soweit: Eshele eröffnete mit seinem Kopfballtor den Torreigen. Er war es auch, der in der neunten Spielminute das 2:0 und kurz darauf auch das 3:0 (14.) ür die Zeiss-Elf beisteuerte und sich somit - laut Münchenbernsdorfer Stadionsprecher - frühzeitig darum bewarb, "ausgewechselt zu werden". Jena hatte das Spiel maximal im Griff, doch leistete es sich in der 19. Spielminute in der Hintermannschaft eine abstimmungsbedingte Unachtsamkeit, die im 1:3 für die Gastgeber durch Benjamin Weise mündete. Aber Eshele stellte nach einem sehenswerten Spielzug den alten Abstand wieder her (24.). Kurz darauf zeigte Neuzugang Kevin Lankford, das auch andere treffen können und stellte aus spitzem Winkel auf 5:1 für den FCC, der das Spiel gegen den Kreisligisten natürlich klar dominierte. Eshele traf nach einer halben Stunde gleich doppelt und machte damit sein "halbes Dutzend" voll. Marcel Hoppe erhöhte nur Sekunden später aus der Distanz auf 8:1. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Probespieler Timon Burmeister mit seinem Treffer zum 9:1 den Halbzeitstand her.

FCC-Trainer Volkan Uluc wechselte zur Halbzeit komplett durch - an der Jenaer Überlegenheit änderte dies aber nichts. Kurz nach Wiederbeginn machte es Paul Kampe zweistellig und brachte Münchenbernsdorfs Anzeigetafel zum Kochen. Probespieler Pedro Vitor, der von Aufsteiger Preußen Berlin kommt, erhöhte fünf Minuten später auf 11:1. Es war eine knappe Stunde gespielt, da durfte sich nach toller Vorarbeit von Hamza Muqaj auch Alexander Prokopenko in die Torschützenliste eintragen, der das Jenaer Tor-Dutzend voll machte. Jona Kratzenberg stellte mit seinem Tor auf 13:1, Testspieler Pedro Vitor steuerte mit seinem zweiten Tor das 14:1 bei. U19-Spieler Max Lanzendörfer setzte mit seinem Treffer zum 15:1 den Schlusspunkt.

Für die Zeiss-Fans gibt es bereits am morgigen Samstag (21. Juni) die nächste Möglichkeit, die Zeiss-Elf zu sehen, die ab 15 Uhr in Rothenstein gastiert.