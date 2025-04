Das sind die Teams der Icon League. – Foto: Red

Torreicher Spieltag: Rüdiger-Team Berlin City stürmt auf Platz eins Icon League: Der vierte Spieltag der zweiten Saison in der Kleinfeld-Liga ist absolviert und verlief besonders torreich. Gleich drei Mannschaften erzielen neun Treffer, in fünf der sieben Spiele fallen mindestens zehn Treffer. Verlinkte Inhalte Icon League B2B United Underdogs BUZZ Club DNA Athletic + 10 weitere

Am Montagabend wurde der vierte Spieltag der zweiten Icon League-Saison in Düsseldorf ausgetragen. Das Team von Nationalspieler Antonio Rüdiger und Rapper Luciano, FC Berlin City, gewinnt erneut und sichert sich dadurch Rang eins. FK Motor Neufünfland kassiert dagegen die nächste hohe Schlappe und bleibt auch im vierten Spiel der Saison punktlos.

Bürgeramt mit Kantersieg, Zwei Doppelpacker bei Two Stripes

Gleich im Eröffnungsspiel des vierten Spieltags gab es ein Torspektakel und zugleich den höchsten Sieg des Abends zu sehen: Der FC Bürgeramt ließ Tabellenschlusslicht FK Motor Neufünfland keine Chance und siegt Schlussendlich mit 9:1. Bereits zur Pause lag die Mannschaft um die Teamheads Reezy und Achraf deutlich mit 4:0 vorne, auch in Durchgang zwei blieb es dann einseitig. Faton Dzemailji erzielte einen Hattrick und wurde zurecht zum MVP gekürt. Durch den Erfolg feiert Bürgeramt den zweiten Sieg, Neufünfland hingegen bleibt punktlos Letzter.

In der zweiten Partie des Abends standen sich Two Stripes United und PLYRS United gegenüber, die Elf von Felix Kroos und Robert Andrich behielt schlussendlich die Oberhand. Durch die Doppeltorschützen Narcisio Lubaca und Kaies Alaisame, der sonst für den SC Union Nettetal in der Oberliga Niederrhein auf Torejagd geht, sicherte sich Two Stripes am Ende bereits den dritten Sieg und untermauert seine Titelambitionen. Die PLYRS lassen, nach gutem Saisonstart, erstmals Punkte liegen und rutschen auf Platz sechs ab. The Pack siegt im Tor-Spektakel, Wontorriors mit beeindruckendem Comeback

Im torreichste und demnach spektakulärsten Spiel des Abends konnte sich der The Pack FC gegen Buzz Club mit 9:7 durchsetzen. Nachdem Buzz Club besser in die Begegnung hineinfand und früh mit 3:1 führte, war es die Mannschaft von Ex-Schalker Simon Terodde und Kommentator Wolff Christoph Fuss, die das Spiel in Halbzeit zwei drehten und für sich entschieden. Besonders beeindruckend war die Leistung von The Pack-Akteur Lukas Sepp, der mit einem Hattrick auf sich aufmerksam machte und sein Team zum dritten Sieg in Folge schoss. Damit springt die Terodde-Elf auf Tabellenplatz fünf, Buzz Club hingegen geht erneut leer aus und rutscht auf den vorletzten Rang ab. Mo., 31.03.2025, 20:15 Uhr DNA Athletics DNA Athletic Wontorriors FC Wontorriors 6 7 Abpfiff Besonders spannend wurde es dann im Duell zwischen DNA Athletics und dem Wontorriors FC. Nachdem die erste Hälfte auf Augenhöhe verlief und beide Mannschaften jeweils zwei Tore erzielten, ging DNA nach Toren von Anthony Janin, Oliver Gorgiev und einem Doppelschlag von Mergim Bajrami nach dem Wiederbeginn mit 6:2 in Führung. Doch die Wontorriors schlugen zurück und glichen, unterem anderem durch einen Treffer des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Martin Harnik, zum 6:6 aus. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Verlängerung, in der Nils Schätzle durch seinen dritten Tagestreffer die Entscheidung brachte und die Mannschaft von Laura Wontorra und Nils Glagau somit auf den zweiten Tabellenplatz führt. DNA hingegen muss einen bitteren Rückschlag im Topspiel einstecken und fällt, punktgleich mit der Wontorra-Elf, auf Rang drei zurück. Ak schießt Berlin City an die Tabellenspitze, Underdogs mit Kantersieg

Dem FC Berlin City gelang auch im Aufeinandertreffen mit den Fokus Eagles ein Dreier, weshalb die Mannschaft von den Teamheads Luciano und Antonio Rüdiger auf den ersten Tabellenrang springt. Insbesondere auf einen Akteur war aus Sicht der Berliner an diesem Abend verlass: Suad Ak schoss vier Tore und Berlin City damit auf den Platz an der Sonne. Dabei begann die Partie für die Rüdiger-Elf mit einem Rückstand: Ali Wazneh erzielte das Führungstor für die Eagles, ehe Ak mit seinem Viererpack die Vorentscheidung brachte. Die beiden anschließenden Treffer von Evgeni Pataman und Teamhead Sidney Friede kamen allerdings zu spät. Während Berlin City an die Spitze springt, fällt Fokus Rang zehn zurück.

Wesentlich einseitiger verlief stattdessen die Begegnung zwischen B2B United und den Berlin Underdogs. Nachdem die Berliner bereits zur Pause 4:0 in Führung lagen, gelangen B2B durch einen Doppelpack von Joel Bustamante und den Treffer von Philipp Simon nach Wiederanpfiff drei Tore. Für ein Comeback sollte es allerdings nicht reichen, stattdessen ließen die Underdogs vier weitere Treffer folgend und setzten, unter anderem durch Doppeltorschütze Daniel Sudar, den Deckel drauf. Durch den klaren Sieg klettern die Underdogs auf Platz acht, B2B hingegen verliert bereits zum dritten Mal und findet sich im unteren Tabellendrittel wieder. Titelverteidiger gelingt erster Saisonerfolg