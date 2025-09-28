Torreicher Spieltag in der B-Liga

Der Rückstand zu Stockstadt hat sich nun für Eintracht Rüsselsheim ebenso wie für den TV Crumstadt vergrößert, beide trennten sich mit 1:1. TVC-Coach Bastian Heist sprach von einem „Spiel auf hohem Niveau. Ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten das zweite Tor. Bei uns hatte Aslan Aydin kurz vor Ende das 2:1 auf dem Fuß.“ Auch für Eintracht-Trainer Luigi Pennino ging das Remis in Ordnung. Dabei sah er seine Elf bei drei Pfostentreffern im Pech, „zwei von Yassin Kouraji in der ersten Halbzeit und einen von Spiridon Pentidis in der 70. Minute“. Tore: 0:1 Schneider (10. HE), 1:1 Pentidis (35.).