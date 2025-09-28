 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Der SV Alemannia Königstädten (hier in den schwarzen Trikots) durfte sich über einen torreichen Sieg freuen.
Der SV Alemannia Königstädten (hier in den schwarzen Trikots) durfte sich über einen torreichen Sieg freuen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Torreicher Spieltag in der B-Liga

Kantersieg für Alemannia Königstädten +++ Daniel Albu trifft für Hellas Rüsselsheim II fünffach

Kreis Groß-Gerau. Kampflos zum Sieg: B-Liga-Spitzenreiter SKG Stockstadt kam ohne Einsatz zu drei Punkten am Wochenende, da Olympia Biebesheim II wegen personeller Probleme nicht antreten konnte. Wie Olympia-Coach Aktan Ak mitteilte, „haben wir verletzte Spieler und mussten welche in die erste Mannschaft abgeben“.

Gestern, 15:30 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
1
1
Abpfiff

Der Rückstand zu Stockstadt hat sich nun für Eintracht Rüsselsheim ebenso wie für den TV Crumstadt vergrößert, beide trennten sich mit 1:1. TVC-Coach Bastian Heist sprach von einem „Spiel auf hohem Niveau. Ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten das zweite Tor. Bei uns hatte Aslan Aydin kurz vor Ende das 2:1 auf dem Fuß.“ Auch für Eintracht-Trainer Luigi Pennino ging das Remis in Ordnung. Dabei sah er seine Elf bei drei Pfostentreffern im Pech, „zwei von Yassin Kouraji in der ersten Halbzeit und einen von Spiridon Pentidis in der 70. Minute“. Tore: 0:1 Schneider (10. HE), 1:1 Pentidis (35.).

Gestern, 15:00 Uhr
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
8
2
Abpfiff

Mit einem 8:2-Kantersieg über die ersatzgeschwächte TSG Worfelden schloss Alemannia Königstädten auf Platz vier nun dicht auf. Doch war Trainer Garo Kiren nicht zufrieden: „Wir haben drei hundertprozentige Chancen vergeben und nach dem 8:0 noch zwei unnötige Tore zugelassen.“ Tore: 1:0 Abdulrahman (31.), 2:0 Sahin (35.), 3:0, 4:0, 5:0 Meyer (45., 54., 56.), 6:1, 7:1 Hailu (61., 64.), 8:0 Bertino (76.), 8:1 Scherer (86.), 8:2 (90.).

Gestern, 15:00 Uhr
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
3
1
Abpfiff

Aufatmen bei Germania Gustavsburg: Mit einem 3:1 über Dersim Rüsselsheim II gelang dem A-Liga-Absteiger der erste Sieg nach anderthalb Jahren. „Da ist eine Last von uns abgefallen. Endlich haben wir die Köpfe wieder frei“, freute sich Trainer Hayati Acun riesig über eine „tolle Mannschaftsleistung“. Igor-Georg Maier traf am Ende zum Sieg. Tore: 1:0 Jan Boomgaarden (41.), 1:1 (62.), 2:1, 3:1 Maier (83., 90.).

Gestern, 15:00 Uhr
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
3
6
Abpfiff

Mit gleich fünf Toren trumpfte Daniel Albu beim 6:3-Erfolg von Hellas Rüsselsheim II gegen den SV 07 Raunheim groß auf. Tore: 0:1 Albu (2.), 0:2 Koukoulis (26.), 1:2 Polat (47. ET), 2:2 Hakwins (59.), 2:3, 2:4, 2:5 Albu (62., 79., 82.), 3:5 Hawkins (85.), 3:6 Albu (90.+4).

Gestern, 15:00 Uhr
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
-
-
§ Urteil

Der TSV Goddelau II sagte sein Auswärtsspiel beim TV Haßloch ab.



