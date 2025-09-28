Torreicher Spieltag in der B-Liga

Kreis Groß-Gerau. Kampflos zum Sieg: B-Liga-Spitzenreiter SKG Stockstadt kam ohne Einsatz zu drei Punkten am Wochenende, da Olympia Biebesheim II wegen personeller Probleme nicht antreten konnte. Wie Olympia-Coach Aktan Ak mitteilte, „haben wir verletzte Spieler und mussten welche in die erste Mannschaft abgeben“.
Der Rückstand zu Stockstadt hat sich nun für Eintracht Rüsselsheim ebenso wie für den TV Crumstadt vergrößert, beide trennten sich mit 1:1. TVC-Coach Bastian Heist sprach von einem „Spiel auf hohem Niveau. Ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten das zweite Tor. Bei uns hatte Aslan Aydin kurz vor Ende das 2:1 auf dem Fuß.“ Auch für Eintracht-Trainer Luigi Pennino ging das Remis in Ordnung. Dabei sah er seine Elf bei drei Pfostentreffern im Pech, „zwei von Yassin Kouraji in der ersten Halbzeit und einen von Spiridon Pentidis in der 70. Minute“. Tore: 0:1 Schneider (10. HE), 1:1 Pentidis (35.).
Mit einem 8:2-Kantersieg über die ersatzgeschwächte TSG Worfelden schloss Alemannia Königstädten auf Platz vier nun dicht auf. Doch war Trainer Garo Kiren nicht zufrieden: „Wir haben drei hundertprozentige Chancen vergeben und nach dem 8:0 noch zwei unnötige Tore zugelassen.“ Tore: 1:0 Abdulrahman (31.), 2:0 Sahin (35.), 3:0, 4:0, 5:0 Meyer (45., 54., 56.), 6:1, 7:1 Hailu (61., 64.), 8:0 Bertino (76.), 8:1 Scherer (86.), 8:2 (90.).
Aufatmen bei Germania Gustavsburg: Mit einem 3:1 über Dersim Rüsselsheim II gelang dem A-Liga-Absteiger der erste Sieg nach anderthalb Jahren. „Da ist eine Last von uns abgefallen. Endlich haben wir die Köpfe wieder frei“, freute sich Trainer Hayati Acun riesig über eine „tolle Mannschaftsleistung“. Igor-Georg Maier traf am Ende zum Sieg. Tore: 1:0 Jan Boomgaarden (41.), 1:1 (62.), 2:1, 3:1 Maier (83., 90.).
Mit gleich fünf Toren trumpfte Daniel Albu beim 6:3-Erfolg von Hellas Rüsselsheim II gegen den SV 07 Raunheim groß auf. Tore: 0:1 Albu (2.), 0:2 Koukoulis (26.), 1:2 Polat (47. ET), 2:2 Hakwins (59.), 2:3, 2:4, 2:5 Albu (62., 79., 82.), 3:5 Hawkins (85.), 3:6 Albu (90.+4).
Der TSV Goddelau II sagte sein Auswärtsspiel beim TV Haßloch ab.