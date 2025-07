Torreicher Spieltag beim Krone Pokal

Erste gute Chance in der 1. Minute für Laiz nach einem flachen Freistoß durch D. Lauria. Er Ball findet einen Abnehmer, aber scheitert am Keeper J. Haußer. J. Haberer tanzt in der 16. Minute 2 Spieler aus und kann im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Der Elfmeter wurde vom Chef T. Rauser höchstpersönliche ausgeführt und sicher verwandelt. In der 17 Minute sieht T. Rauser, dass der Torhüter ein Stück zu weit vorne steht und versucht es mit einem Distanzschuss. Der Laizer Keeper Y. Liesen schätzt die Situation richtig ein und kann die Situation rechtzeitig entschärfen. Es geht mit einem 1:0 in die Halbzeit, wobei Krauchenwies die etwas gefährlichere Mannschaft war. Nach einem schönen Steckpass in die Tiefe in der 36. Minute wird das Leder quergelegt und R. Müller hat keine Probleme den Ball einzuschieben. In der nächsten Situation wird C. Eisel auf die Reise geschickt und kann im eins gegen eins den Ball im Netz unterbringen.

FC Krauchenwies erhöht nun die Taktzahl. Nächste gute Chance durch C. Eisel in der 47. Minute die nur knapp am Tor vorbei ging. In der 50 Minute gibt es ein Lebenszeichen von Laiz durch D. Lauria. Der Abschluss geht aber Knapp über das Tor. Nächste gute Chance für Laiz in der 52. Minute durch eine Freistoss von Ü. Oytun. Der Krauchenwieser Keeper kann aber mit einer starken Parade einen Anschluss verhindern. In der 59. Minute kann R. Sauter nach einer schönen Flanke per Kopf den Spielstand auf 3:1 verkürzen. Nächste große Chance für den FC Laiz nachdem R. Sauter allein vor dem Tor auftaucht in der 60. Minute, jedoch am Keeper scheitert. Das Aufbäumen des FC Laiz kommt in diesem Spiel jedoch zu spät. In der zweiten Halbzeit kann Krauchenwies seine Klasse zeigen und gewinnt verdient 3:1. Das Schiedsrichter Gespann unter der Leitung von A. Nipp konnte wie gewohnt eine gute Leistung abrufen.

Herbert-Kaut GmbH Gruppe

SGM Schmeien – SG Heuberg 2:3 (0:0)

Tore: 31. Min M. Frei, 38. Min D. Dautel, 44. Min. L. Prundeanu, 46. Min. L. Glückler, 55. Min T. Haselmeier

Erste Großchance für die SG Heuberg in der 10. Minute durch T. Haselmeier, scheitert aber am Keeper H. Stauss. Im Nachschuss kann H. Merz den Keeper überwinden, aber E. Hanner kann in letzter Not auf der Linie retten. Nächste gute Möglichkeit in der 11. Minute für die SG Heuberg. Der Ball wird jedoch abgefälscht und geht über das Tor. Gute Chance in der 13. Minute für die SGM Schmeinen, nachdem der Torhüter den Ball nicht sichern kann und fallen lässt. Jedoch kann D. Dautel das Leder nicht im Tor unterbringen. In der 28. Minute gibt es nochmal eine gute Chance für die SG Heuberg durch T. Haselmeier, welche Knapp am Tor vorbeiging. In der ersten Halbzeit ist die SG Heuberg die Spielbestimmende Mannschaft, weiß diesen Vorteil aber nicht zu nutzen und es geht mit einem Remis in die Halbzeit.

In der 31. Minute kann die SG Heuberg 1:0 in Führung gehen. Nach einer Vorlage von D. Bücheler legt den Ball quer und M. Frei den Keeper H. Stauß überwinden. Große Chance auf der Gegenseite in der 33. Minute durch M. Maier. Der Ball geht aber am Tor vorbei. In der 38. Minute kommt D. Dautel vor dem Torhüter an den Ball und kann den Ball im leeren Tor platzieren. Nach dem Anschlusstreffer wird das Spiel hektischer und es kommt vermehrt zu Torchancen. In der 44. Minute kann die SGM Schmeien nach einer Direktabnahme durch L. Prundeanu in Führung gehen.

In der 46. Minute kann die SG Heuberg durch L. Glückler ausgleichen. Es geht jetzt Schlag auf Schlag und es gibt auf beiden Seiten gute Torchancen. In der 25. Minute kann die SG Heuberg erneut in Führung gehen. T. Haselmeier kommt im Strafraum zum Abschluss und Keeper H. Stauß kann den Ball nicht entscheidend klären und der Ball fliegt im hohen Bogen ins Tor. Die SGM Schmeien kann nach dem Führungstreffer nicht mehr entscheidend Druck aufbauen und nach einem umkämpften und ereignisreichen Spiel in der 2. Halbzeit kann die SG Heuberg das Spiel für sich entscheiden.