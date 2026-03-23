Torreicher Sonntag – nur nicht im Spitzenspiel

Käerjeng kam bei Niederkorn zu einem Punktgewinn – Foto: Suzzi Alessandro

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Was am Wochenende los war

Gerade als Hostert besser in der 1.Halbzeit im Spiel war wurde Jonathans auf links steil geschickt und zirkelte das Leder sehenswert zu 1:0 für Jeunesse Esch ins obere, rechte Eck (38.‘). Mitte der 2.Hälfte stellte dann ein Mann das Ergenis auf den Kopf: zwischen der 61.‘ und 72.‘ gelang Gästespieler Dieme ein Hattrick. Trotz Elshans Anschlusstor sollte es für die Gastgeber nicht mehr zum Punktgewinn reichen. Im Spitzenspiel zwischen F91 und Differdingen sollten keine Tore fallen. Der amtierende Meister war dabei etwas besser, zeigte sich vor dem gegnerischen Kasten aber zu ineffizient. In der Schlussphase kämpfte sich Düdelingen mit einem Mann weniger zu einem Remis, Neamtiu sah in der 77.‘ rot wegen einer Tätlichkeit. Das Rennen um den Titel wird spannender, da Mondorf sich im Ostudell mit 3:1 gegen Canach durchsetzte und auf Platz 2 klettert.

Für Hesperingen wird die Lage zusehends kritischer. In Rodange verlor man in einer wenig attraktiven Partie gegen ein Team, das zuletzt am 7.Dezember ein Ligaspiel gewonnen hatte. Rodange rückt mit seinem 2:0-Sieg auf 4 Punkte an den FC Swift und damit auch an die Relegationsplätze heran. Ein wahres Spektakel lieferten sich Rosport und Racing. Der FC Victoria ging Mitte des 1.Durchgangs in Führung, danach ging es bis zur Pause hin und her (1:1, 35.‘, 1:2, 39.‘, 2:2, 41.‘). Rosport fand nach dem Dreh auch eine schnelle Antwort (3:3, 75.‘) auf Racings 2:3 (71.‘), musste sich in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Qevani trotzdem seinen Gästen geschlagen geben (3:4, 90.‘+2), die einen großen Sprung in der Tabelle machen konnten.

Ein sehr wichtiger Sieg gelang Mamer in Petingen. In einer mäßigen 1.Halbzeit konnten die Hausherren zwar das 1:0 erzielen und hatten nach einer Stunde Pech, als sie an der Latte scheiterten. In den letzten zwanzig Minuten der Begegnung drehten die Gäste das Ergebnis jedoch zu ihren Gunsten und schraubten ihren Vorsprung auf das Schlusslicht auf 8 Punkte. Für die UTP rückt der Klassenerhalt in weite Ferne. Im zweiten Topspiel trennten sich Strassen und Bissen mit einem 3:3. Für die Gäste kann das Remis als Punktgewinn verbucht werden, großer Gewinner auch dieses Topspiels ist aber die US Mondorf (s.o.). Käerjengs Serie ohne Niederlage hielt auch bei Nachbar Niederkorn und man war sehr nah am nächsten Sieg, als man in der 85.‘ zum zweiten mal in Führung ging, doch Baradji, der zuvor einen Elfmeter verschossen hatte (74.'), sicherte dem FC Progrès in der letzten Minute der regulären Spielzeit dann doch noch einen Punkt (2:2, 90.‘).