Torreicher Schlagabtausch in der Lausitz

Ein spektakuläres Spiel, am Ende jedoch wieder kein Happy End: Der TSV Havelse hat am 12. Spieltag der 3. Liga beim Tabellenführer FC Energie Cottbus eine knappe 3:4-Niederlage kassiert. Vor rund 10.000 Zuschauenden im LEAG Energie Stadion lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit sieben Treffern. Für den TSV trafen Robin Müller und Joker Lorenzo Paldino (2), doch am Ende reichte es erneut nicht zu einem Punktgewinn.

Das Team von Trainer Samir Ferchichi startete mutig in die Partie und hatte durch John Posselt bereits in der dritten Minute die erste gute Möglichkeit, doch der Angreifer konnte einen Fehler von Boziaris nicht nutzen. Der Gastgeber übernahm anschließend das Kommando, während der TSV immer wieder über Standards gefährlich blieb. Nach einer Freistoßflanke von Besfort Kolgeci verpasste Semi Belkahia per Kopf nur knapp die Führung (18.).

Die Lausitzer zeigten sich effektiver: Boziaris traf in der 24. Minute zur 1:0-Führung, zehn Minuten später erhöhte Erik Engelhardt auf 2:0 (34.). Der TSV ließ sich jedoch nicht beeindrucken und nutzte kurz vor der Pause eine Unachtsamkeit der Cottbuser Defensive. Robin Müller setzte nach einem Patzer von Keeper Funk entschlossen nach und traf zum 2:1-Anschluss (42.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff erhöhte der Tabellenführer das Tempo. Tolcay Ciğerci hatte das 3:1 bereits auf dem Fuß (52.), ehe Boziaris nach einer Stunde doch traf. Der TSV antwortete mit viel Moral: Der eingewechselte Lorenzo Paldino köpfte nach Flanke von Marko Ilic zum 3:2-Anschluss (71.).

In einer packenden Schlussphase vergab Ciğerci zunächst die Entscheidung, als sein Schuss nur an den Pfosten prallte (86.). Kurz vor Ende machte der Offensivmann es besser und stellte in der 90. Minute auf 4:2. Der TSV gab sich jedoch nicht auf: Paldino verkürzte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer auf 4:3. Die letzte Chance durch Posselt wurde jedoch wegen eines Offensivfouls abgepfiffen – der Schlusspunkt unter eine turbulente Partie.

Trotz der erneuten Niederlage zeigte der TSV Havelse Moral und Offensivstärke, blieb aber defensiv anfällig. Für Trainer Samir Ferchichi und sein Team war es die zwölfte Partie ohne Sieg, wenngleich der Auftritt in Cottbus Hoffnung auf die kommenden Aufgaben macht.

Bereits am kommenden Samstag (1. November, 14:00 Uhr) empfängt der TSV im Eilenriedestadion den SV Wehen Wiesbaden. Gegen den ambitionierten Zweitliga-Absteiger soll endlich der ersehnte erste Dreier der Saison gelingen.