Torreicher Saisonabschluss - Oberweimar gewinnt 7:2

Bei brütender Hitze holte unsere 1. Herren auch im letzten Saisonspiel einen souveränen Heimsieg. Zur Halbzeit stand es 4:1 und am Ende 7:2. Die Zuschauer bekamen also einiges geboten. Max Köditz eröffnete in der 17. Minute den Torreigen nach tollem Doppelpass mit Sebastian Barth. In der 22. Minute erhöhte Ludwig Herzog per direktem, sehenswerten Freistoß nach Foul an Köditz. Ole Hoffmann schoss in der 25. Minute das 3:0 nach Vorlage von Köditz. In der 30. Minute erzielte Moorental das 1:3. In der 43. Minute netzte Köditz erneut nach herrlicher Hereingabe von Fabian Thiene.

Die zweite Halbzeit begann mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 4:2 über Keeper Michi Wenk in den Winkel. Max Köditz schoss in der 60. Minute nach Vorlage von Leander Behr das 5:2 - trockener Schuss ins linke kurze Eck. Die letzten zwei Treffer erzielte der eingewechselte Arthur Mönnig. Zunächst eroberte im Pressing den Ball vom gegnerischen Keeper (6:2, 72.) und dann durchlief er die halbe Abwehr des Gegner und lupfte zum 7:2 Endstand ein (84.). Wir danken den treuen Fans, die uns die gesamte Saison getragen haben. Ebenso wünschen wir dem Gegner Moorental alles Gute für die neue Saison.