Torreicher Saisonabschluss

An diesem sonnigen Sonntag war ordentlich was los auf dem Sportplatz an der Elz. Beide SGs verbleiben in der Kreisliga A, was sich positiv auf die Stimmung der Zuschauer auswirkte. Dazu passte es, dass die Teams keinen lockeren Auslauf veranstalteten, sondern sich nochmal gut reinhingen. Winnewisser sorgte früh für weitere Stimmungsaufheller bei den heimischen Fans. Hecklingen/Malerdingen stand bei gegnerischem Ballbesitz sehr hoch, das erkannte WaKo und nutzte dies einige Male aus. Zunächst passte Junker in die Tiefe auf Winnewisser (14.), kurz darauf sah Gutjahr den flinken Stürmer und schickte ihn auf die Reise (18.) – Doppelpack für unsere Nummer 9. Die Gäste wollten aber nicht nur Sparringspartner sein. Durch einen ebenfalls schnellen Doppelschlag gelang der Ausgleich. Zunächst war Kaufmann zur Stelle, als Beck nach einem starken Spielzug den ersten Abschluss nach vorne abklatschen ließ (29.). Wenig später traf Ritter zum 2:2 (33.). Die Hausherren verloren in dieser Phase etwas den Faden, kamen aber durch Winnewisser und Herter vor der Pause nochmal zu zwei aussichtsreichen Kontermöglichkeiten, welche sie jedoch liegen ließen.

Nach der Pause dauerte es nicht lange, bis die Heimelf wieder in Führung ging. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld versuchte es Trainer Gleichauf mit einem Fallrückzieher im Strafraum, er traf den Ball jedoch nicht richtig. Torjäger Herter war dabei hellwach und versenkte die Kugel im Gäste-Gehäuse (54.). In der 60. Minute musste der angeschlagene Beck das Feld verlassen, für ihn nahm Aushilfs-Ersatzkeeper Hepp den Platz zwischen den Pfosten ein. Er hatte sichtbar Freude daran und hielt seinen Kasten fortan sauber. In der 69. Minute rückte der Sport für einen kurzen Moment in den Hintergrund. Nach mehreren Jahrzehnten als Jugend- und Aktivenspieler der SG verließ Co-Trainer Fabian Hodel unter großem Applaus und dem Spalier seiner Mitspieler ein letztes Mal den Platz. In der Schlussphase entwickelte WaKo nochmal richtig Spiellaune, während bei HeMa die Luft so langsam raus war. In der 80. Minute nutzte der eingewechselte Nopper einen Fehler in der Spieleröffnung aus und schob zum 4:2 ein. Kurz vor dem Ende der Partie legte unsere SG noch 2 Treffer nach. Erst war es Winnewisser, der nach einem Konter seinen dritten Treffer des Tages erzielte. Danach erlebten die Zuschauer eine Geschichte, die es so nur im Fußball gibt. Der eingangs erwähnte Schmitz wurde für Winnewisser eingewechselt und nur wenige Momente später befand er sich in einer Kontersituation, die Seiboth anführte. Der Routinier legte aus 16m von rechts ins Zentrum zum mitgelaufenen und freistehenden Schmitz, der den Ball mit seinem ersten Ballkontakt zum 6:2-Endstand einschob - und das in seinem ersten Einsatz für die erste Mannschaft der SG.