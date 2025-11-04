Torreicher Rückrundenauftakt in Haisterkirch

Der SVW legte in der Arena in Haisterkirch wie letzte Woche los wie die Feuerwehr. Erneut war es David Strobel, der mit einem platzierten Weitschuss die Führung für die Gäste besorgte. Doch nach dieser Führung spielten vor allem noch die Gastgeber auf das Tor des SVW. Bis zur Halbzeit hatte der SVH das Spiel mit drei eigenen Treffern, darunter ein fulminanter Weitschuss sowie ein unglückliches Eigentor per Kopf nach einem Freistoß, gedreht, während beim SVW nicht mehr viel zusammenlief.