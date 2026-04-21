Torreicher Heimsieg für Varenrode

Der SV Schwarz‑Weiß Varenrode lieferte sich mit dem SV Germania Twist ein echtes Fußball‑Spektakel und behielt am Ende mit 4:3 verdient die Oberhand. Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, wer an diesem Sonntagnachmittag den Ton angeben wollte. Varenrode übernahm sofort die Kontrolle und belohnte sich früh: In der 4. Minute marschierte Jens Bramschulte aus dem Mittelfeld nach vorne und jagte den Ball aus rund 20 Metern flach ins rechte Eck – ein Traumstart.

Die Gäste kamen durch einen umstrittenen Foulelfmeter zwar zum 1:1, den Jens Tappel sicher verwandelte (13.), doch das brachte Varenrode nicht aus dem Konzept. Die Heimelf blieb klar überlegen, erspielte sich Chance um Chance und schlug erneut zu: Maximilian Krieger luchste dem Keeper aus kurzer Distanz den Ball durch die Beine – 2:1 (33.). Nur fünf Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für Twist. Nach einer mutigen Eckball‑Variante landete der Ball am zweiten Pfosten, wo Lukas Treuenberg zum 3:1 einschob. Die Führung zur Pause hätte angesichts weiterer Großchancen sogar höher ausfallen können.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel. Germania Twist kam aggressiver aus der Kabine und drängte Varenrode zunehmend in die Defensive. Ralf Küpper verkürzte auf 3:2 (50.), ehe Gerd Schabos mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck zum 3:3 ausglich (62.). In dieser Phase rettete Keeper Preun mehrfach stark.