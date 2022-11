Torreicher Heimsieg der Luckauer - der höchste Sieg seit 10 Jahren!

Mit dem Rückenwind aus dem vorangegangenen Auswärtsdreier gegen Peickwitz gingen die Luckauer auf Torejagd, diesmal gegen die Reserve der Knappen aus Brieske/Senftenberg. Das bahnte sich in den ersten Minuten auch an: Nach einer knapp verfehlten Torchance von Tino Eckardt sorgte ein langer Einwurf von Jens Kranick für Unruhe im Strafraum der Gäste, welche Philipp Eckert auf dem langen Pfosten nutze und den Ball per Kopf über den Keeper zum 1:0 hebt (3´). Die Luckauer waren klar am Drücker, jedoch führte ein Fehler im Spielaufbau zum schnellen Konter der Gäste, welcher nach einer Flanke von rechts auf Jannis Schurrmann zum Ausgleich führte (8´). Spielerisch ließen die Luckauer nicht nach und strahlten mit Selbstbewusstsein. Kurz danach legte sich Borchert den Ball mittig zurecht und schießt ihn aus ca. 25 m ins rechte untere Eck zum verdienten 2:1 (11´). Die Gäste versuchten weiterhin gefährlich vors Luckauer Tor zu kommen, wurden jedoch wiederholt von der aufmerksamen Abwehr gestört. In der 21. Spielminute setzt sich Tino Eckardt robust über Rechtsaußen durch und legt den Ball für Kranick auf, der diesen mittig aufs Tor bringt, wobei der Gästekeeper ihn unbedrängt zum Gegentor durchrutschen lässt. Vor der Halbzeit mussten die Luckauer verletzungsbedingt wechseln - Melcher kam für Thomas (30´). Mit einer spielerisch als auch kämpferisch ansehnlichen ersten Halbzeit gingen beide Mannschaften in die Pause.

Kurz nach Anpfiff legten die Luckauer durch einen tiefen Ball von Uhlig auf Tino Eckardt nach und bauten die Führung zum 4:1 aus (48´). Nach dem Startelf-Debüt sowie zwei Torbeteiligungen wird Kranick in der 54. Spielminute für Lange ausgewechselt. Folgend war Luckau klar spielerisch überlegen und machten es den Knappen schwer. Erneut kommen die Luckauer effektiv über Außen durch, wobei Philipp Eckert den mitgelaufenen Uhlig bedient und er gekonnt zum 5:1 einschiebt (71´). Die Gäste kamen nun eher selten vor den Kasten von Schwittek, da die Luckauer weiterhin offensiv Druck machten. Die Torejagd ließ nicht nach und Mikolajek konnte sich als nächster Spieler in den Spielberichtsbogen eintragen lassen, der nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Uhlig in Richtung Tor geschickt wird und souverän den Ball über den linken Pfosten zum 6:1 verwandelt (76´). In der 84. Spielminute machten Moritz Lange den Schlussstrich und schoss nach Vorarbeit von Hiltmann das 7:1. Mit dem höchsten Sieg in den letzten 10 Jahren belohnten sich die Luckauer mit einer erneut geschlossenen Mannschaftsleistung.