Torreicher erster Test...

Aufgrund der zeitgleich stattfindenden Skiausfahrt fährt der TSV mit den letzten übrig gebliebenen Spielern nach Geislingen zum ersten Testspiel gegen den TV Altenstadt. Nach erst einer Einheit im neuen Jahr kommt der TSV gut ins Spiel und hat immer wieder gute Chancen nach schnellem Umschaltspiel. Durch Ziegler, E. und einen direkten Freistoß von Jost geht der TSV dann 2-0 in Führung. Nach den ersten 30 Minuten beginnen allerdings schon die defensiven Unkonzentriertheiten und Fehler. So geht es nach drei Gegentoren mit 2-3 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist es eindeutig ein Problem der Kraft und der fehlenden Quantität im Kader und der TSV muss viel Defensivarbeit leisten. Erneut Jost und ein Eigentor bringen dem TSV zwei weitere Treffer, während aber auch vier weitere kassiert werden. Eine gute zweite Trainingseinheit, die unter den gegebenen Umständen nicht ergebnisorientiert gesehen werden darf.