Torreicher Einstand: Vier Beck-Treffer beim Debüt für den Burger BC

Es war ein torreicher Einstand für den Burger BC und dessen Top-Neuzugang Christian Beck. Im ersten Testspiel der Vorbereitung setzte sich der Landesliga-Aufsteiger am Mittwochabend mit 22:0 gegen den Kreisligisten Wörmlitzer SV durch. Dabei trat auch die Stürmerlegende des 1. FC Magdeburg als mehrfacher Torschütze in Erscheinung.
Zunächst aber musste Beck beim Testspiel in Stegelitz vor 270 Zuschauer auf der Bank verharren. Doch auch ohne den ehemaligen Zweitliga-Angreifer auf dem Rasen zeigte sich der BBC in Torlaune. Nach der frühen Führung durch Pascal Thiede (5.) hielt sich der Kreisligist - auch dank Torhüter Mika Türkon - noch einige Minuten schadlos. Dann aber kam die Tormaschine des ambitionierten Landesligisten ins Laufen.
Henning Saage (14.), Denis Neumann (16., 31., 37., 45.+1), Thiede (25.), Eddie Siebert (34.) und Vincent Schlitte (44.) sorgten schon zur Pause für eine 9:0-Führung des Burger BC. Im zweiten Durchgang durften beim Landesliga-Aufsteiger dann auch die Neuzugänge auf den Platz - darunter Patrick Baudis, Anton Fink und eben auch Christian Beck.
Das Toreschießen ging trotz der Vielzahl an Wechseln munter weiter. Keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Beck bereits seinen ersten BBC-Treffer. Neumann (53.), Siebert (63.), Lucas Engel (65.) und Anton Fink (68., 71.) legten fleißig nach. Dann war wiederum der ehemalige Zweitliga-Angreifer dran: Per Doppelschlag stellte Beck auf 17:0 (74., 75.).
Wiederum Neumann, mit seinem sechsten Treffer des Abends (78.), Fink (78., 84.), Beck per Elfmeter (80.) und Collin Rusche (89.) schraubten das Ergebnis gegen den tapferen Kreisligisten in der Schlussphase weiter in die Höhe. Am Ende stand im ersten Auftritt der Vorbereitung ein 22:0-Erfolg für den Burger BC, auf den am Sonnabend eine härtere Prüfung wartet. Dann geht es für die Elf von Tim Kolzenburg gegen den Süd-Landesligisten Turbine Halle.