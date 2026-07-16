Torreicher Einstand: Vier Beck-Treffer beim Debüt für den Burger BC

Zunächst aber musste Beck beim Testspiel in Stegelitz vor 270 Zuschauer auf der Bank verharren. Doch auch ohne den ehemaligen Zweitliga-Angreifer auf dem Rasen zeigte sich der BBC in Torlaune. Nach der frühen Führung durch Pascal Thiede (5.) hielt sich der Kreisligist - auch dank Torhüter Mika Türkon - noch einige Minuten schadlos. Dann aber kam die Tormaschine des ambitionierten Landesligisten ins Laufen.

Henning Saage (14.), Denis Neumann (16., 31., 37., 45.+1), Thiede (25.), Eddie Siebert (34.) und Vincent Schlitte (44.) sorgten schon zur Pause für eine 9:0-Führung des Burger BC. Im zweiten Durchgang durften beim Landesliga-Aufsteiger dann auch die Neuzugänge auf den Platz - darunter Patrick Baudis, Anton Fink und eben auch Christian Beck.

Beck trifft nach Einwechslung viermal, sechs Neumann-Treffer

Das Toreschießen ging trotz der Vielzahl an Wechseln munter weiter. Keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Beck bereits seinen ersten BBC-Treffer. Neumann (53.), Siebert (63.), Lucas Engel (65.) und Anton Fink (68., 71.) legten fleißig nach. Dann war wiederum der ehemalige Zweitliga-Angreifer dran: Per Doppelschlag stellte Beck auf 17:0 (74., 75.).