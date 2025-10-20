Torreicher Einstand: 13 Treffer bei Trainer-Debüt in der Landesklasse

Mit 8:5 siegte die Eintracht am Sonnabend im Heimspiel gegen den Möringer SV. Nach Blitzstart durch Maximilian Eisert (1.) und einem zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand nach 15 gespielten Minuten führten die Hausherren zum Ende einer aufregenden ersten Halbzeit mit 6:3. Dabei trafen Eisert, Hishyar Wazar Hasan und Luca Nowak jeweils doppelt für Salzwedel.

Nach dem Seitenwechsel ging das Spektakel gedämpft weiter. Christopher Schilling und Paul Schönburg brachten den Aufsteiger aus Möringen jeweils noch auf zwei Tore heran, doch Ahmad Al Khelef und Philip Müller stellten den alten Abstand jeweils wieder her - und ließen den Heimsieg zum Trainerdebüt damit nicht mehr anbrennen.

Neuer Coach coachte schon im Eintracht-Nachwuchs

In Salzwedel hat Tino Anacker die Geschicke von Gordon Krause übernommen. Der 38-Jährige hatte die Landesklasse-Elf seit dem Abschied von Helge Kietzke im Sommer interimsmäßig gecoacht. Auf der Suche nach einem Nachfolger wurden die Verantwortlichen in der Kreisliga fündig. Zum FuPa-Profil:

>> Tino Anacker

"Tino ist sicherlich kein Unbekannter bei der Salzwedeler Eintracht. Während seiner Zeit beim Kreisliga-Vertreter SG Saalfeld 46 - als Spieler und als Trainer - war Tino nämlich auch im Juniorenbereich der Jeetzestädter tätig", schrieb der Club zur Vorstellung des neues Coaches. Dieser hätte sich seinen Einstand beim Landesklasse-Vertreter wohl kaum aufregender vorstellen können.

