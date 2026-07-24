Torreicher Auftakt beim Heide-Pokal des TSV Botenheim

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Mit intensiven Begegnungen und zahlreichen Toren ist die Gruppe A des Heide-Pokals beim TSV Botenheim gestartet. Während die SGM Meimsheim/Brackenheim und der TSV Bönnigheim erste Erfolge feierten, richtet sich der Blick bereits auf die ausstehenden Partien am kommenden Sonntag.

Das Spiel zwischen dem TSV Cleebronn und der SGM Meimsheim/Brackenheim bot eine mitreißende Partie mit sieben Treffern, die letztlich mit 2:5 endete. Lennox Haas schoss die SGM Meimsheim/Brackenheim in der 10. Minute in Führung. Chris Storz glich in der 26. Minute für den TSV Cleebronn aus, ehe Benjamin Häderle in der 30. Minute die Führung für Cleebronn erzielte. Doch noch in derselben 30. Minute traf Bouargan Abdelaali für die SGM Meimsheim/Brackenheim zum 2:2-Ausgleich. Julien Deigner sorgte in der 40. Minute für die erneute Führung zum 2:3, gefolgt von Noah Kropp, der in der 50. Minute auf 2:4 erhöhte. In der 60. Minute schraubte ein verwandelter Foulelfmeter das Ergebnis schließlich zum 2:5-Endstand hoch.

Klarer Erfolg ohne Gegentreffer

Im zweiten Duell standen sich der TGV Dürrenzimmern und der TSV Bönnigheim gegenüber. Der TSV Bönnigheim entschied die Partie souverän mit 2:0 für sich. Bereits in der 5. Minute traf Niklas Queisser zur frühen Führung. Im zweiten Durchgang legte Marvin Maslowski in der 50. Minute nach und markierte das Tor zum 2:0-Endstand.

Entscheidende Begegnungen am Sonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, stehen die letzten Gruppenspiele auf dem Plan. Um 10:15 Uhr begegnen sich der TSV Bönnigheim und die SGM Meimsheim/Brackenheim. Um 11:25 Uhr folgt das Aufeinandertreffen zwischen dem TGV Dürrenzimmern und dem TSV Cleebronn. Am Spätnachmittag spielt der TGV Dürrenzimmern um 17:05 Uhr gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim, bevor um 18:15 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Cleebronn und dem TSV Bönnigheim ansteht.

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