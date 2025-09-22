Torreicher Auftakt: Altenessen besiegt UMMAH SPORTS

Ein packendes Futsal-Spiel, 17 Treffer und ein Moment der Sportlichkeit, der den Abend prägte: So lässt sich der erste Spieltag zwischen UMMAH SPORTS WUPPERTAL und dem Landesliga-Debütanten DJK Altenessen zusammenfassen. Am Ende jubelten die Gäste aus Essen über einen 10:7-Sieg, doch der eigentliche Gewinner des Abends war der Respekt zwischen den Teams.

Die Partie begann turbulent: Altenessen ging früh in Führung (6.), UMMAH SPORTS antwortete umgehend durch R. Ali (7'), ehe die Gäste erneut nachlegten (8'). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. H. Arafkas glich für UMMAH SPORTS (9'), I. Akrour brachte die Hausherren sogar in Führung (10'), nur um kurz darauf für einen der bemerkenswertesten Momente des Abends zu sorgen: Nach einem strittigen Treffer, bei dem der Ball mit der Hand gespielt gewesen war, entschied sich der UMMAH SPORTS-Kapitän in Absprache mit der Mannschaft, den Fehler zu korrigieren und ein Eigentor zuzulassen (11'). Eine Szene, die für Ovationen sorgte und beide Teams noch enger zusammenschweißte.

Bis zur Pause hatten die Gäste die Nase knapp vorn (4:5). Auch nach dem Seitenwechsel blieb es torreich und hektisch: Altenessen baute die Führung aus, UMMAH SPORTS kämpfte sich zurück, vor allem D. Dagdelen (33', 35') sorgte mit einem Doppelpack für Hoffnung auf die Aufholjagd und glich zwischenzeitlich zum 7:7 aus. In der Schlussphase setzten die Gäste aber den entscheidenden Akzent, trafen noch mehrfach und sicherten sich das 10:7.