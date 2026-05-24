Torreicher Abschluss: Sulmetingen glänzt, Steinhausen dreht auf

Es war ein Schlüsselspiel im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrelegation. Die drittplatzierte SG Ringschnait/Mittelbuch empfing den Tabellenzweiten SGM Ummendorf/Fischbach. Für die Gastgeber bot sich die große Chance, den Rückstand zu verkürzen, während die Gäste ihren komfortablen Vorsprung verteidigen wollten.

Die sportliche Brisanz spiegelte sich auch auf dem Rasen wider, wo sich beide Mannschaften einen leidenschaftlichen Kampf lieferten. Die Torfolge eröffnete Benedikt Grickscheit, der in der 41. Minute den Treffer zum 0:1 für die Gäste erzielte. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 51. Minute traf Marco Münst per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. In der dramatischen Schlussphase überschlugen sich noch einmal die Ereignisse, als Luca Ruedi von der SG Ringschnait/Mittelbuch in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Ein Sieger sollte in diesem nervenaufreibenden Duell jedoch nicht mehr ermittelt werden.

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Begegnung musste der Tabellenletzte eine extrem bittere Heimniederlage einstecken. Den Auftakt machte Timo Bischofberger, der bereits in der 5. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Die Heimmannschaft schlug jedoch eindrucksvoll zurück: David Bachhofer traf in der 26. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nur wenige Minuten später drehte David Striegel in der 29. Minute das Spiel zur 2:1-Führung, ehe Cenk Bulanik in der 36. Minute sogar auf 3:1 erhöhte.

Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und schlugen noch vor dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doppelt zurück. Dennis Heiss verkürzte in der 45.+2 Minute auf 3:2, und nur eine Minute später erzielte erneut Timo Bischofberger in der 45.+3 Minute den 3:3-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie bis in die Schlussphase offen, ehe Jochen Gulde in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:4-Endstand den späten und emotionalen Knockout für die Gastgeber besiegelte.

---

In einer intensiven Begegnung sicherte sich der Aufsteiger drei Punkte gegen den favorisierten Kontrahenten. Bereits in der 7. Minute erzielte Yanick Schraivogel den Führungstreffer zum 1:0. Im weiteren Verlauf legte die Heimmannschaft nach, als Timo Heß in der 70. Minute mit dem Tor zum 2:0-Endstand den Heimsieg perfekt machte und für großen Jubel sorgte. ----

Der unangefochtene Spitzenreiter stellte seine Klasse erneut unter Beweis und fuhr einen souveränen Erfolg ein. Es begann mit dem Treffer zum 1:0 durch Max Schuler in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, genauer in der 45.+1 Minute. Im zweiten Durchgang bauten die Gastgeber die Führung weiter aus: Levi Fin Schlude traf in der 53. Minute zum 2:0, ehe Ladislav Varady in der 84. Minute mit dem Tor zum 3:0-Endstand den Schlusspunkt unter diese Partie setzte. ---

Eine klare Angelegenheit war es für den TSV Kirchberg/Iller. Die Torfolge startete mit der Führung für die Gäste, als Jakob Weiss in der 36. Minute das 0:1 erzielte. Noch vor dem Halbzeitpfiff glich Tobias Knoll in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 Minute) zum 1:1 aus. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Dominik Breher die Hausherren in der 47. Minute mit 2:1 in Front. In der Schlussphase schraubten Noah Lang in der 66. Minute zum 3:1 und Alexander Luppold in der 78. Minute zum 4:1-Endstand das Ergebnis weiter in die Höhe. ---

Der SV Sulmetingen setzte sich klar durch. Es begann mit dem 1:0 durch Fabian Scheck in der 32. Minute. Im zweiten Durchgang erhöhte Frank Brehm in der 54. Minute auf 2:0. Die Gäste verkürzten kurz darauf durch Robert Henning in der 58. Minute auf 2:1. Doch Sulmetingen ließ sich nicht beirren: Fabian Gapp stellte in der 81. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her, ehe erneut Fabian Scheck in der 87. Minute den Treffer zum 4:1-Endstand beisteuerte. ---

Ein Drama mit emotionalen Wendungen erlebten die Zuschauer bei der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach. Das Spiel begann optimal für die Gastgeber, als Luca Mühlbach bereits in der 4. Minute das 1:0 erzielte und Lennart Schmid in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch die Gäste zeigten eine furiose Moral und starteten eine Aufholjagd: Noch vor der Pause verkürzte Max Wanner in der 42. Minute auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel glich Philipp Borner in der 49. Minute zum 2:2 aus, ehe Marcus Rothenbacher nur zwei Minuten später, in der 51. Minute, den Treffer zum 2:3-Endstand für Steinhausen erzielte. ---

Im Kellerduell gab es am Ende keinen Sieger. Die Partie startete schwungvoll für die Gastgeber. Lukas Reiter erzielte in der 10. Minute das 1:0, und nur drei Minuten später unterlief Ben Miller in der 13. Minute ein Eigentor zum 2:0. Die Gäste vom FV Rot ließen jedoch die Köpfe nicht hängen: Sohaib Ziani verkürzte in der 28. Minute auf 2:1, und im zweiten Durchgang besorgte Andrija Puljiz in der 66. Minute den Treffer zum 2:2-Ausgleich, der auch den Endstand bedeutete ---