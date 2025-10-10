 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Der SV Hösel hat eine 3:1-Führung verspielt.
Der SV Hösel hat eine 3:1-Führung verspielt. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Torreicher Abend: Der SV Hösel hält weiter oben mit

Im vorgezogenen Heimspiel gegen den SV Uedesheim sieht es zur Pause gut aus für den SV Hösel. Der geht auch in Halbzeit zwei 4:3 in Führung, kassiert aber in Unterzahl noch den Ausgleich.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Uedesheim
SV Hösel

Der SV Hösel hält munter mit im oberen Drittel der Bezirksliga. Das vorgezogene Heimspiel gegen den SV Uedesheim endete 4:4 (3:1), damit holte der Aufsteiger vom Neuhaus aus den vergangenen fünf Spielen ordentliche zehn Punkte und festigte so Platz sechs.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
4
4
Abpfiff

Es sah zunächst noch besser aus bei der 3:1-Pausenführung. Dann kamen die Gäste zum 3:3-Ausgleich (72. Minute). Aber der eingewechselte Justin Morr stellte wieder auf 4:3 (75.). Wenig später gerieten die Höseler durch Gelb-Rot gegen Mohamed El Bass in Unterzahl (77.) und konnten den knappen Vorsprung nicht verteidigen.

„Uns ist eine gute erste Hälfte gelungen“, sagte dazu der Trainer Tomislav Mirosavljevic. „Aber Uedesheim warf in der Endphase alles nach vorne. Es war schwer, die Führung zu verteidigen, und da muss man auch ehrlich sein: Die Gäste haben sich den einen Punkt noch verdient.“ Am Sonntag hat Hösel nicht ganz frei, es wird ein Freundschaftsspiel bestritten daheim um 15.30 Uhr gegen die A-Junioren von Ratingen 04/19.

Aufrufe: 010.10.2025, 13:45 Uhr
RP / Werner MöllerAutor