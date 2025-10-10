Torreicher Abend: Der SV Hösel hält weiter oben mit

Es sah zunächst noch besser aus bei der 3:1-Pausenführung. Dann kamen die Gäste zum 3:3-Ausgleich (72. Minute). Aber der eingewechselte Justin Morr stellte wieder auf 4:3 (75.). Wenig später gerieten die Höseler durch Gelb-Rot gegen Mohamed El Bass in Unterzahl (77.) und konnten den knappen Vorsprung nicht verteidigen.

„Uns ist eine gute erste Hälfte gelungen“, sagte dazu der Trainer Tomislav Mirosavljevic. „Aber Uedesheim warf in der Endphase alles nach vorne. Es war schwer, die Führung zu verteidigen, und da muss man auch ehrlich sein: Die Gäste haben sich den einen Punkt noch verdient.“ Am Sonntag hat Hösel nicht ganz frei, es wird ein Freundschaftsspiel bestritten daheim um 15.30 Uhr gegen die A-Junioren von Ratingen 04/19.